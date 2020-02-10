vladislav_evseev

Владислав Евсеев vladislav_evseev

 
28 летРоссия/Москва
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Создание Лендинга на Тильде - Настройка рекламы в Яндекс Директ - Разработка логотипов - Разработка фирменного стиля

Здравствуйте дорогие клиенты, я вместе со своей командой создаю: веб-сайты, презентации, дизайн, нейминг (логотип)

Основные услуги:

•Создание Лендинга на Тильде

•Настройка рекламы в Яндексир

•Разработка логотипов

•Разработка фирменного стиля

+Первый блок сайта сделаю полностью бесплатно , чтобы доказать свой профессионализм  

Почему вам нужно работать именно со мной ?

- больше прибыли- ваш средний чек вырастет 

- я ответственный, всегда на связи 

- полный отсев неодеквата

- имею большой опыт работы 

- имею большую клиентскую базу 

- высокий уровень профессионализма

-доведу вас до крутого результата 

Вот кейсы, это только некоторые, могу выслать больше в лс 

https://sintes.studio/sintes-old

https://mechanic-altai.ruhttp://точка-страхования.рф/

TildaЛендинг на Tilda
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