Владислав Евсеев vladislav_evseevvladislav_evseev
Здравствуйте дорогие клиенты, я вместе со своей командой создаю: веб-сайты, презентации, дизайн, нейминг (логотип)
Основные услуги:
•Создание Лендинга на Тильде
•Настройка рекламы в Яндексир
•Разработка логотипов
•Разработка фирменного стиля
+Первый блок сайта сделаю полностью бесплатно , чтобы доказать свой профессионализм
Почему вам нужно работать именно со мной ?
- больше прибыли- ваш средний чек вырастет
- я ответственный, всегда на связи
- полный отсев неодеквата
- имею большой опыт работы
- имею большую клиентскую базу
- высокий уровень профессионализма
-доведу вас до крутого результата
Вот кейсы, это только некоторые, могу выслать больше в лс
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