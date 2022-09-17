vladislav_kav

Режиссёр монтажа. Видеомонтажёр.

Режиссёр монтажа. Видеооператор.

Опыт работы в разных направлениях видеомекинга: интервью, реклама, сторизмейкинг, видео для постов, обзоры, спортивные мероприятия, свадьбы...

Опыт раоботы с программами: Premier Pro, After Effect, Photoshop, DaVinci Resolve, Inkscape, GIMP.

Высокие навыками в работе с монтажом видео, 2D анимацией, motion design.

Работа с цветокоррекцией видео, сведение звука,я обработка звука, синхронизация отснятого материала, работа с мульти-камерами.

Опыт:

в монтаже более двух лет;

оператором в съёмках интервью, рекламные ролики, клиповые, разного рода проекты для YouTube.

Навыки в подборе необходимго оборудования, знание схем освещения.