vladislav_kav

Режиссёр монтажа. Видеомонтажёр.
Режиссёр монтажа. Видеооператор.
Опыт работы в разных направлениях видеомекинга: интервью, реклама, сторизмейкинг, видео для постов, обзоры, спортивные мероприятия, свадьбы...
Опыт раоботы с программами: Premier Pro, After Effect, Photoshop, DaVinci Resolve, Inkscape, GIMP.
Высокие навыками в работе с монтажом видео, 2D анимацией, motion design.
Работа с цветокоррекцией видео, сведение звука,я обработка звука, синхронизация отснятого материала, работа с мульти-камерами.
Опыт:
в монтаже более двух лет;
оператором в съёмках интервью, рекламные ролики, клиповые, разного рода проекты для YouTube.
Навыки в подборе необходимго оборудования, знание схем освещения.
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