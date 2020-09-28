vladislavcrol

Начинающий верстальщик, готовый работать без предоплаты за символическую плату и хорошие отзывы :)

Моя цель - предоставлять качественную работу в кратчайшие сроки!

Я:

занимаюсь только вашим проектом,

всегда на связи,

доведу работу до конца,

отвечу на все ваши вопросы.

Гарантия:

В течение недели исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приёме работы.

Кроссбраузерная, адаптивная верстка.