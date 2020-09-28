vladislavcrol

Начинающий верстальщик, готовый работать без предоплаты за символическую плату и хорошие отзывы :)
Моя цель - предоставлять качественную работу в кратчайшие сроки!
Я:
- занимаюсь только вашим проектом,
- всегда на связи,
- доведу работу до конца,
- отвечу на все ваши вопросы.
Гарантия:
- В течение недели исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приёме работы.
- Кроссбраузерная, адаптивная верстка.
- HTML, CSS, jQuery, LESS, SASS(scss), Flexbox, БЭМ.
- E-mail: [email protected]
- Телеграм: vladislav_croli