vladislavcrol

Владислав vladislavcrol

 
43 годаМолдова/Кишинев
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Начинающий верстальщик, готовый работать без предоплаты за символическую плату и хорошие отзывы :)

Моя цель - предоставлять качественную работу в кратчайшие сроки!

Я:

  • занимаюсь только вашим проектом,
  • всегда на связи,
  • доведу работу до конца,
  • отвечу на все ваши вопросы.

Гарантия:

  • В течение недели исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приёме работы.
Род занятий:

  • Кроссбраузерная, адаптивная верстка.
Технологии:

  • HTML, CSS, jQuery, LESS, SASS(scss), Flexbox, БЭМ.
Связь:

HTMLCSSjQuery