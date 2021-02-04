vladislavguskov

Умный веб-дизайн.

ЧЕМ МОГУ БЫТЬ Я ВАМ ПОЛЕЗЕН?

ПРИНИМАЮ ЗАКАЗЫ НА ДИЗАЙН ИНТЕРНЕТ-ПРОЕКТА.

Давайте знакомиться! Меня зовут Владислав Гуськов и я практикующий веб-дизайнер и маркетолог. Вот уже более 5 лет я решаю задачи представления бизнеса в Интернете.

Мое предложение и основной продукт: Разработка и проектирование дизайна сайта, с последующим ведением и контролем проекта на всех этапах (Анализ, Проектирование, Дизайн, Верстка, Наполнение и Продвижение) который на 100% решает задачи именного вашего бизнеса, благодаря глубокому осознанному погружению в ваш проект на этапе старта.

Чем я могу вам помочь?

Маркетинговый аудит сайта (Разберу по полочкам в формате видеообзора ваш сайт, укажу угрозы и моменты, которые влияет на конверсию)

Прототипирование сайта (Блок-схема проекта, в виде темно-серых блоков по вашему техническому заданию и подготовленным текстам для понимания и согласования структуры и последовательности блоков)

Дизайн сайта (Дизайн трех разрешений, со стайлгайдом и дополнительно баннеры в таргет или контекст)

Несколько вариантов дизайна сайта для А/Б тестирования (Полезная функция для маркетинга, для замера конверсии.

Сопровождение и проверка соответствия на этапе верстки, наполнения и продвижения.

Подготовка технического задания для фотографа с примерами.

Мое портфолио: https://www.behance.net/gveclipse20b85

НАПИШИТЕ МНЕ В ЛС, ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ОБСУЖДЕНИЯ ВАШЕГО ПРОЕКТА.

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Сегодня я изменил подход в своей работе еще в лучшую сторону.

В чем же я изменил подход, спросите вы. А в том, что во-первых внедрил систему "Все ньюансы на берегу". Детальное обсуждение вашего проекта и выяснение особенностей именно вашей задачи и предложение вариантов решения.

Во-вторых, это SCRUM подход. Несколько этапов работы выстраивается параллельно. Так можно сократить сроки изготовления продукта. На примере дизайна мы можем согласовать первый экран и структуру и дальше отправить на техническую реализацию, пока готовится главная страница. Далее согласовывается главная страница и отправляется в верстку, пока создаются внутренние страницы.

В третьих, это оперативная обратная связь в мессенджерах, либо предупреждение о том, что нахожусь в работе и отвечу позже. В любом случае, ответ вы получите в течении 5 минут исключительно в рабочее время с 9:00 до 18:00 , кроме субботы и воскресенья.

В четвертых, отсутствие срыва сроков. Работа будет сдана в оговоренные сроки, за исключением переноса момента финального согласования на этапе правок.

В пятых, это уважительное общение на равных. Каждый клиент - долгосрочный партнер, для которого мне важно донести результат. Ведь я настроен работать в долгую.

В шестых, все комментарии проекта централизовано вводятся в прямо на макете в программе FIgma, что ускоряет процесс внесения и обсуждения правок.

"Нормально делай, нормально будет"