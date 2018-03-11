vladislavpv

Требуется улучшить внешний вид и юзабилити сайта музыкальной студии 7 Monkeys, созданного на WordPress. Задача включает отказ от встроенных конструкторов и внедрение современного адаптивного дизайна с учетом пожеланий SEO специалистов и таргетологов. Ищем опытного специалиста для реализации проекта.
- Веб-программирование5 заявокЗакрыт3 года назад
- $1100
Cryptodiffer.com - информационный портал для анализа ICO проектов Сайт создан на wordpress и в данный момент данные водятся руками и грузятся из google sheets Нам необходимо перевести работу сайта на SQL с кросс-ссылками ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $800
Cryptodiffer.com - информационный портал для анализа ICO проектов Сайт создан на wordpress и в данный момент данные водятся руками и грузятся из google sheets Нам необходимо перевести работу сайта на SQL с кросс-ссылками ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад