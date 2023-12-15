Full-stack software engineer

Всем привет! Меня зовут Владислав, я работаю в сфере IT как Full-stack software engineer уже на протяжение 4-х лет.



За время, которое я работал в качестве технического специалиста, успел поработать со следующим стеком технологий: PHP (Symfony/Laravel/WordPress), React/Vue (TypeScript/JavaScript), jQuery, MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Redis, Kafka, RabbitMQ, Docker, K8s, AWS, Nginx, Apache, HTML, CSS, SCSS.



Уверен, что смогу Вам помочь решить проблему любой сложности - так как являюсь достаточно самостоятельным разработчиком