Full-stack software engineer
Всем привет! Меня зовут Владислав, я работаю в сфере IT как Full-stack software engineer уже на протяжение 4-х лет.
За время, которое я работал в качестве технического специалиста, успел поработать со следующим стеком технологий: PHP (Symfony/Laravel/WordPress), React/Vue (TypeScript/JavaScript), jQuery, MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Redis, Kafka, RabbitMQ, Docker, K8s, AWS, Nginx, Apache, HTML, CSS, SCSS.
Уверен, что смогу Вам помочь решить проблему любой сложности - так как являюсь достаточно самостоятельным разработчиком
Действие аккаунта приостановлено!
Веб-программирование
нет отзывов
$10/час
от $15от 2 дней
#2170