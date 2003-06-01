ВИДЕОМОНТАЖ ПОД КЛЮЧ

Вам нужен красивый монтаж ...? Не вопрос! Согласен взяться за работу!

Опыт работы в Adobe Premire Pro - 5 лет.😎 Делаю быстро, качественно и в срок! Готов сделать первое видео дешевле за отзыв, рекомендацию! 

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Где меня найти?

ВК --> https://vk.com/vladkaz33

ПОЧТА --> [email protected]

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Пишите в любое время!

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Пример моей работы ( влог ): https://clck.ru/GoY6Y

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Работаю в:

=> Adobe Premire Pro CC 2019

=> Adobe Photoshop CC 2019

=> Adobe Audition CC 2019

=> Adobe After Effects CC 2018

Использую лицензионную музыку(если надо).

Современные реквизиты для монтажа: http://clck.ru/GoY86

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Советую ознакомиться с моим портфолио!