Вам нужен красивый монтаж ...? Не вопрос! Согласен взяться за работу!
Опыт работы в Adobe Premire Pro - 5 лет.😎 Делаю быстро, качественно и в срок! Готов сделать первое видео дешевле за отзыв, рекомендацию!
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Где меня найти?
ВК --> https://vk.com/vladkaz33
ПОЧТА --> [email protected]
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Пишите в любое время!
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Пример моей работы ( влог ): https://clck.ru/GoY6Y
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Работаю в:
=> Adobe Premire Pro CC 2019
=> Adobe Photoshop CC 2019
=> Adobe Audition CC 2019
=> Adobe After Effects CC 2018
Использую лицензионную музыку(если надо).
Современные реквизиты для монтажа: http://clck.ru/GoY86
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Советую ознакомиться с моим портфолио!