vladkaz33

Владислав vladkaz33

 
21 год
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
ВИДЕОМОНТАЖ ПОД КЛЮЧ

Вам нужен красивый монтаж ...? Не вопрос! Согласен взяться за работу! 

Опыт работы в Adobe Premire Pro - 5 лет.😎  Делаю быстро, качественно и в срок! Готов сделать первое видео дешевле за отзыв, рекомендацию!  

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Где меня найти?   

ВК -->  https://vk.com/vladkaz33    

ПОЧТА -->  [email protected]  

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Пишите в любое время!  

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Пример моей работы ( влог ): https://clck.ru/GoY6Y

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Работаю в:

 => Adobe Premire Pro CC 2019 

 => Adobe Photoshop CC 2019 

 => Adobe Audition CC 2019 

 => Adobe After Effects CC 2018 

Использую лицензионную музыку(если надо). 

Современные реквизиты для монтажа: http://clck.ru/GoY86

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Советую ознакомиться с моим портфолио!