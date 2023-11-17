Видеомонтажёр, reels/shorts maker, video editor, примеры в профиле

Видеомонтаж

-Добавление эффектов

-Коррекция цвета

-Изменение размеров и разрешения видео

-Звуковое оформление (Аудио монтаж)

-Вставка логотипов, текста в видео

-Ваши желания по обработке

Улучшение качества фото/видео

- баннер канала соц. сети

- Разработка Логотипов

- Настройка YouTube канала

- советы при съемках

-рекламные видео, в соц. сети и другие из ваших видеоматериалов

Ссылки на мои мультимедиа сети, для ознакомления.

Там Вы увидите, что я снимаю и монтирую под популярные треки.

https://youtube.com/@VLADKOVALVLOG?si=zM24sQbIePsQRW7E

https://instagram.com/vladkovalvlog?igshid=OGQ5ZDc2ODk2ZA==