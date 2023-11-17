Видеомонтажёр, reels/shorts maker, video editor, примеры в профиле
Видеомонтаж
-Добавление эффектов
-Коррекция цвета
-Изменение размеров и разрешения видео
-Звуковое оформление (Аудио монтаж)
-Вставка логотипов, текста в видео
-Ваши желания по обработке
Улучшение качества фото/видео
- баннер канала соц. сети
- Разработка Логотипов
- Настройка YouTube канала
- советы при съемках
-рекламные видео, в соц. сети и другие из ваших видеоматериалов
Ссылки на мои мультимедиа сети, для ознакомления.
Там Вы увидите, что я снимаю и монтирую под популярные треки.
https://youtube.com/@VLADKOVALVLOG?si=zM24sQbIePsQRW7E
Портфолио
Видеомонтаж
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$5/час
от $5от 1 дня
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