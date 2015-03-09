Жизнь-работа-жизнь

Красилов Владимир Степанович, 1955 года рождения, окончилХакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова, специальность журналистика.Работа в СМИ с 1972 года.Выполнял обязанности литсотрудника, корреспондента,корреспондента-радио-организатора, заведующего отделом промышленности,

ответственного секретаря, главного редактора ( "Красная Шория" -

Кемеровская область, "Задонская правда" - Липецкая область, "Под

знаменем Ленина" "Земля таштыпская", "Южно-Сибирский

вестник", "Абазинский курьер", "Абазинский вестник" -

Республика Хакасия). С 2004 года по 2013 годы - главный редактор газеты"Абазинский вестник".Обязанности: техническая, творческая, организационнаядеятельность по выпуску еженедельной городской газеты "Абазинский

вестник".Обучение персонала.Разработка дизайна газеты (работа ответственного секретарягазеты).Подготовка и выпуск в качестве главного редактора,ответственного секретаря, менеджера тематических журналов, посвященных

социально-экономическим проблемам города, патриотическому воспитанию, поддержке

малого бизнеса."Абазинский вестник" - неоднократный победитель идипломант региональных конкурсов печатных СМИ.Тематический журнал, посвященный 60-й годовщине со дняПобеды, стал дипломантом Всероссийского конкурса "Патриот

России-2005" в номинации "Константин Симонов".Тематический журнал "Деловая Абаза 2006" дипломант Всероссийского конкурса "Экономическое возрождение России".Проводил мастер-классы по дизайну и верстки газеты для региональных коллег печатных СМИ.В настоящее время – корреспондент газеты «Шанс» (регион распространения:Хакасия, Юг Красноярского края, Тыва).