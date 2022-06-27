Завжди орієнтований на клієнта:
- Якщо немає дизайну для мобільної версії - не біда. Зроблю адаптивну версію на основі десктопної, економлячи при цьому Ваші кошти та час на розробку дизайну для мобільної версії.
- Ви пропустили ряд дрібниць в дизайні? Дрібні правки у верстці які не носять структурного характеру будуть внесені в найкоротший період часу, та безкоштовно!
- На виконані роботи даю гарантію. Протягом тижня з моменту передачі замовнику архіву з готовою версткою, без жодних питань та відразу виправлю помилки які могли бути пропущені під час прийому готової роботи та виявлені пізніше.
Стек технологій:
- GULP
- BEM
- HTML5
- SCSS
- CSS3
- Flexbox
- Grid
- JavaScript
- jQuery
- Git
Стек для роботи з дизайн-макетами:
- PSD (Photoshop)
- AdobeXd
- Figma
- Sketch
- Zeplin