Тільки валідна та кросбраузерна верста. Якісно та вчасно. GULP, BEM, SCSS, CSS3, HTML5, JavaScript, jQuery, Git.

Завжди орієнтований на клієнта:

- Якщо немає дизайну для мобільної версії - не біда. Зроблю адаптивну версію на основі десктопної, економлячи при цьому Ваші кошти та час на розробку дизайну для мобільної версії.

- Ви пропустили ряд дрібниць в дизайні? Дрібні правки у верстці які не носять структурного характеру будуть внесені в найкоротший період часу, та безкоштовно!

- На виконані роботи даю гарантію. Протягом тижня з моменту передачі замовнику архіву з готовою версткою, без жодних питань та відразу виправлю помилки які могли бути пропущені під час прийому готової роботи та виявлені пізніше.﻿

Стек технологій:

- GULP

- BEM

- HTML5

- SCSS

- CSS3

- Flexbox

- Grid

- JavaScript

- jQuery

- Git

Стек для роботи з дизайн-макетами:

- PSD (Photoshop)

- AdobeXd

- Figma

- Sketch

- Zeplin