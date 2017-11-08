vladkrundikov

Требуется front-end developer для верстки образовательного портала, который обладает достаточно свободным временем в данный момент и готов погрузиться в разработку. ES6 + React или Angular. Все подробности напишу в личные сообщения. Главное требование для разработчика ...
Всем привет!
Меня зовут Владислав.
Skype - vlad_stuk.
Email - [email protected]
Viber - +375-29-242-53-37
- $10000Веб-программирование6 заявокЗакрыт6 лет назад
- $5
Вот ссылка на статью. Addiction science and its geneticshttp://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1360-0443.2007.02061.x/full НЕ ГУГЛ ПЕРЕВОДЧИК. ТРЕБУЕТСЯ ВСЕ СДЕЛАТЬ ДО ЗАВТРА.Переводы1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $15
Требуется отрисовать 5 слайдеров на сайт строительной тематики в течении 3-4 часов. Все просто. Нужно сделать это прямо сейчас. Жду ваших заявокБаннеры11 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте уважаемые фрилансеры требуется переделать интернет-магазин(Wordpress WooCoommerce шаблон) в соотв. с требованиями ТЗ. Требуется добавить некоторые фичи (Опыт работы API приветствуется), установить все необходимые плагины + при разработке расписать всe подробно, чтобы у неопытному человеку не ...Интернет-магазины7 заявокЗакрыт6 лет назад
Game: The Catcher Sack https://codecanyon.net/item/the-catcher-sack-html5-game/14157435?s_rank=12 Покупается игра и высылается вам: - добавить маленький логотип - изменить цвет кнопок (Play Game/Instructions/Home) на (HEX #4f91cd) - изменить цвет словосочетания ‘The Catcher Sack’ на (HEX #4f91cd) - добавить экран ‘Enter Name’ при нажатии ‘Play Game’ ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт6 лет назад
Всем привет буду рад любой помощи за помощь в проверке настроек DNS на почту Яндекс. Вроде все указано верно, но письма с upwork с подтверждением о регистрации не приходят. С остальных сайтов приходят. Проверить правильно ли ...Системное администрирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $70
Внести правки в существующий сайт и доработать, где необходимо.Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад