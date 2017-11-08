vladkrundikov

Владислав Крундиков vladkrundikov

 
30 летБеларусь/Минск
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад

Всем привет!

Меня зовут Владислав.

Skype - vlad_stuk. 

Email - [email protected]

Viber - +375-29-242-53-37

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$10
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Отзывы фрилансеров
alex_kind_fox
28 летБеларусь
10 лет в сервисе
Была
3 года назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Требуется перевести статью с английского (Психиатрия)
Осталась очень довольна. Конкретная задача, оплата почти сразу, надеюсь на сотрудничество)
Спасибо Саша за проделанную работу. Вы, умничка) Будем сотрудничать еще. Советую, как исполнителя. з.ы. Перевод статьи (Тематика: Психиатрия).
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ideis
42 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
год назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Требуется проверить настройки DNS хостинга, 10-15 минут работы
Советую Владислава как заказчика! Задача четко поставлена, оплата была произведена в срок!
Рекомендую данного исполнителя. Ответственно подошел в выполнению задания, сделал за 10 минут. С радостью обращусь в следующий раз! Благодарю.
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sergeiivanovsev
Иванов 
28 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
$40
10 баллов
6 лет назад
Кросбраузерная верстка тестового сайта
Хорошо сработались. Никакие проблем ни с постановкой задачи, ни с оплатой не было. Рекомендую.
Спасибо Сергею за проделанную работу. Все сделал, как нужно. С задачей справился полностью. Приятно было сотрудничать. Всегда выходил на связь и оперативно решал задачи)
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