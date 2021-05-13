vladmaradona1995

Таргетолог-поток клиентов для вашего бизнеса
Нужна реклама которая увеличит продажи ваших услуг и товаров? А ваш таргетолог :
-слился после предоплаты.
-долго не отвечает.
-обещает мгновенный результат.
-не посвящает вас в курс дела.
Тогда эта информация для Вас)
Работая со мной вы получите :
-детальный аудит вашего бизнеса.
-анализ целевой аудитории и стратегию продвижения.
-анализ конкурентов.
-креативы и текста.
-декомпозицию.
-тестовую неделю.
-тестирование разных гипотез.
-ежедневный отчёт.
-оптимизация рекламных компаний.
Поддерживаем связь 24/7 в любом удобном для вас мессенджере(Telegram/Viber).
Цена на услуги зависит от ниши и целей(min 50$ - max 500$).
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0987381693