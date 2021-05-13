vladmaradona1995

Таргетолог-поток клиентов для вашего бизнеса

Нужна реклама которая увеличит продажи ваших услуг и товаров? А ваш таргетолог :

-слился после предоплаты.

-долго не отвечает.

-обещает мгновенный результат.

-не посвящает вас в курс дела.

Тогда эта информация для Вас)

Работая со мной вы получите :

-детальный аудит вашего бизнеса.

-анализ целевой аудитории и стратегию продвижения.

-анализ конкурентов.

-креативы и текста.

-декомпозицию.

-тестовую неделю.

-тестирование разных гипотез.

-ежедневный отчёт.

-оптимизация рекламных компаний.

Поддерживаем связь 24/7 в любом удобном для вас мессенджере(Telegram/Viber).

Цена на услуги зависит от ниши и целей(min 50$ - max 500$).

Пишите или звоните прямо сейчас и получите 10% скидки на мои услуги

0987381693