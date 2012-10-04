Web master

Опыт работы с PHP + mySQL три года.

В 3ds Max проектирование объектов и создание анимации опыт работы пять лет.

Владею таким базовыми пакетами как Adobe: Photoshop, Dreamweaver, и Flash.

В наличии хорошее понимание MVC (на данном этапе только CodeIgniter).

Интернет магазин: http://www.eko-apteka.com/