Web master
Опыт работы с PHP + mySQL три года.
В 3ds Max проектирование объектов и создание анимации опыт работы пять лет.
Владею таким базовыми пакетами как Adobe: Photoshop, Dreamweaver, и Flash.
В наличии хорошее понимание MVC (на данном этапе только CodeIgniter).
Интернет магазин: http://www.eko-apteka.com/
Портфолио
- Курсор варианты185 просмотров
- Игровой баннер185 просмотров
- Проект шкафа164 просмотра
- Флеш галерея150 просмотров
- Студия дизайна113 просмотров
- Сайт изготовителей кухонь129 просмотров
- Админ панель117 просмотров
- Модели мебели126 просмотров