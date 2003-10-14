vladosonetap

Hard skills:
1) Имею опыт разработки на: Python, Assembler, C#, 1С
1.1) Есть опыт проектов, содержащих технологии ООП и функционального программирования, понимание технологии SOLID
2) Имею небольшой опыт разработки на C++, JS, TypeScript.
3) Имею опыт разработки ботов для Телеграма, Дискорда, Вконтакте. Библиотеки: telebot, aiogram
4) Имею опыт написания сайтов на Django, Flask. Так же работал с библиотеками pandas, numpy, matplotlib, Seaborn, pygame, pyQT, plotly, altair
4.1) Уверенное знание верстки, CSS, HTML
5) Имею опыт использования таких программ как: WireShark, DallasLock, Xspider, CiskoPacketTracer.
6) Имею опыт программирования микроконтроллеров на EdSim51.
7)Обладаю базовыми знаниями алгоритмов и структур данных.
8) Имею опыт работы с различными ОС: Linux(Kali, Ubuntu), Windows, MacOs.
9) Обладаю базовым пониманием СУБД. Работал с Sqlite Studio, mySql.
10) Работал с методологиями Agile и Waterfall, разбираюсь в аспектах нагрузочного и промышленного тестирования
11) Есть опыт написания макросов на Excel и обработки массивов данных
Soft skills:
1) Обладаю тайм-менеджментом, умею грамотно распределять время, чтобы успевать сдавать все до дедлайна.
2) Хорошо работаю в команде. Всегда открыт к новым знакомствам, всегда готов прийти на помощь, прислушаться к совету более опытного разработчика
3) Перфекционизм. Очень внимателен к деталям, хочу чтобы итоговый продукт соответствовал всем требованиям. Пунктуален
4) Быстро адаптируюсь, и готов постоянно изучать что-то новое.
5) Грамотно могу предоставить любой проект, рассказать о нём во всех подробностях, раскрыть его с преимущественной стороны. Все четко, быстро, подробно