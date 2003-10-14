vladosonetap

О себе

Hard skills:

1) Имею опыт разработки на: Python, Assembler, C#, 1С

1.1) Есть опыт проектов, содержащих технологии ООП и функционального программирования, понимание технологии SOLID



2) Имею небольшой опыт разработки на C++, JS, TypeScript.

3) Имею опыт разработки ботов для Телеграма, Дискорда, Вконтакте. Библиотеки: telebot, aiogram

4) Имею опыт написания сайтов на Django, Flask. Так же работал с библиотеками pandas, numpy, matplotlib, Seaborn, pygame, pyQT, plotly, altair

4.1) Уверенное знание верстки, CSS, HTML

5) Имею опыт использования таких программ как: WireShark, DallasLock, Xspider, CiskoPacketTracer.

6) Имею опыт программирования микроконтроллеров на EdSim51.

7)Обладаю базовыми знаниями алгоритмов и структур данных.

8) Имею опыт работы с различными ОС: Linux(Kali, Ubuntu), Windows, MacOs.

9) Обладаю базовым пониманием СУБД. Работал с Sqlite Studio, mySql.

10) Работал с методологиями Agile и Waterfall, разбираюсь в аспектах нагрузочного и промышленного тестирования

11) Есть опыт написания макросов на Excel и обработки массивов данных



Soft skills:

1) Обладаю тайм-менеджментом, умею грамотно распределять время, чтобы успевать сдавать все до дедлайна.

2) Хорошо работаю в команде. Всегда открыт к новым знакомствам, всегда готов прийти на помощь, прислушаться к совету более опытного разработчика

3) Перфекционизм. Очень внимателен к деталям, хочу чтобы итоговый продукт соответствовал всем требованиям. Пунктуален

4) Быстро адаптируюсь, и готов постоянно изучать что-то новое.

5) Грамотно могу предоставить любой проект, рассказать о нём во всех подробностях, раскрыть его с преимущественной стороны. Все четко, быстро, подробно