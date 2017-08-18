Владислав Владовский vladovsky1337vladovsky1337
Основная деятельность:Монтаж видео — творческий и технический процесс в кинематографе, на телевидении или звукозаписывающих студиях, позволяющий в результате соединения отдельных фрагментов исходных записей получить единое,композиционно целое произведение. Преимущества работы со мной:
1) Работая со мной ВЫ! устанавливаете цену за работу!
2) Выполняю работу в указанные сроки !
3) Делаю исключительно качественный контент !
4) "За ваши деньги любой каприз"
5) Имею большой опыт в работе с монтажом и видео обработкой
(так же создание интро/intro для вашего канала на YouTube)
6) Работая со мной вы можете быть уверенны в безопасности утраты ваших денег.
7) Если моя работа не устраивает заказчика то без проблем даёте правки (говорите что исправить) и в кротчайшие сроки переделаю.
( Работа без "сейфа" )
8) Выбираю любой удобный для ВАС сервер хранения файлов (Google Disk | Яндекс.Диск | OpenDrive | Облако@mail.ru и т.д. )
9) Если на момент оформления работы у меня есть другие ставки в работе Я исполняю их в очередном порядке.(Все работы в "портфолио" являются именно моими, большинство из них были заказаны и сделаны вне сервиса Freelancehut)
Возраст: 19 лет
Место жительства: г.Знаменка (Кировоградская обл.)
Телефон: +380958927606 (vodafone)
+380674354951 (kyivstar)
e-mail: [email protected]
Личные Соц Сети:Вк: https://vk.com/vladovsky1337
Skype: vlad.tokar5