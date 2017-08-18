Качественный контент сделанный в сроки

Основная деятельность:Монтаж видео — творческий и технический процесс в кинематографе, на телевидении или звукозаписывающих студиях, позволяющий в результате соединения отдельных фрагментов исходных записей получить единое,композиционно целое произведение. Преимущества работы со мной:

1) Работая со мной ВЫ! устанавливаете цену за работу!

2) Выполняю работу в указанные сроки !

3) Делаю исключительно качественный контент !

4) "За ваши деньги любой каприз"

5) Имею большой опыт в работе с монтажом и видео обработкой

(так же создание интро/intro для вашего канала на YouTube)

6) Работая со мной вы можете быть уверенны в безопасности утраты ваших денег.

7) Если моя работа не устраивает заказчика то без проблем даёте правки (говорите что исправить) и в кротчайшие сроки переделаю.

( Работа без "сейфа" )

8) Выбираю любой удобный для ВАС сервер хранения файлов (Google Disk | Яндекс.Диск | OpenDrive | Облако@mail.ru и т.д. )

9) Если на момент оформления работы у меня есть другие ставки в работе Я исполняю их в очередном порядке.(Все работы в "портфолио" являются именно моими, большинство из них были заказаны и сделаны вне сервиса Freelancehut)

Возраст: 19 лет

Место жительства: г.Знаменка (Кировоградская обл.)

Телефон: +380958927606 (vodafone)

+380674354951 (kyivstar)

e-mail: [email protected]

Личные Соц Сети:Вк: https://vk.com/vladovsky1337

Skype: vlad.tokar5

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