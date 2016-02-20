Дизайн со вкусом

Здравствуйте. Меня зову Мусиенко Владислав и я веб дизайнер. Порядка 5 лет занимаюсь разработкой сайтов разной сложности, основные направления это корпоративные сайты и интернет магазины. Мое портфолио вы можете посмотреть на таких ресурсах как dribbble и behance . Имею большой опыт работы как в Украине странах СНГ так и с заграничным рынком. В моем портфолио вы можете найти работы которыми люди пользуются по всему миру, Япония Тайланд, Лондон, Франция, Турция, Киев, Москва и тд. Дополнительно, как хобби я оформляю социальные сети такие как вконтакте, фейсбук и твиттер. Люблю фотографировать и веду личный профиль в социальной сети инстаграм.

https://dribbble.com/vladproduction

https://www.behance.net/vlad-production