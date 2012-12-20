Разработка на HTML(5), CSS(3), Javascript(JQuery), AJAX, ASP .NET MVC

Языки программирования:

• Высокий уровень владения: C#, HTML(5), JQuery (в т.ч. JQuery Mobile), CSS(CSS3), LESS

• Общее владение: Java, SQL.

Программное обеспечение:

• Системы управления версиями: Microsoft Team Foundation Server, GIT, Mercurial, SVN.

• Технологии: ASP .NET, ASP .NET MVC 2,3,4, Ajax, Entity Framework, LINQ.

• Базы данных: Microsoft SQL Server, Microsoft Access, MySql, PostgreSql.

• Проектирование БД: Erwin Data Modeler, PowerDesingner.

Дополнительная информация:

• Большой опыт проектирования баз данных (размером более 20 таблиц)

• Командная работа над стартапом на PHP Symfony 2 в качестве руководителя проекта.

• Имею опыт управления разработчиками (до 4 человек).

• Работа над командными проектами (более 6 человек).

• Имею опыт работы с заказчиком (выявление функциональный требований к проекту и пр.)

• Имею опыт работы в качестве фрилансера (проект для фирмы, занимающейся продажей строительного оборудования http://strojstavsfo.ru).

• Разработка сайтов и использованием CMS.

• Опыт коммерческой разработки Web приложений более 2 лет.

• Имею знания в области налогового и бухгалтерского учета.

• Уровень владения английским языком: Upper Intermediate. Возможность чтения технической литературы на английском языке.