Языки программирования:
• Высокий уровень владения: C#, HTML(5), JQuery (в т.ч. JQuery Mobile), CSS(CSS3), LESS
• Общее владение: Java, SQL.
Программное обеспечение:
• Системы управления версиями: Microsoft Team Foundation Server, GIT, Mercurial, SVN.
• Технологии: ASP .NET, ASP .NET MVC 2,3,4, Ajax, Entity Framework, LINQ.
• Базы данных: Microsoft SQL Server, Microsoft Access, MySql, PostgreSql.
• Проектирование БД: Erwin Data Modeler, PowerDesingner.
Дополнительная информация:
• Большой опыт проектирования баз данных (размером более 20 таблиц)
• Командная работа над стартапом на PHP Symfony 2 в качестве руководителя проекта.
• Имею опыт управления разработчиками (до 4 человек).
• Работа над командными проектами (более 6 человек).
• Имею опыт работы с заказчиком (выявление функциональный требований к проекту и пр.)
• Имею опыт работы в качестве фрилансера (проект для фирмы, занимающейся продажей строительного оборудования http://strojstavsfo.ru).
• Разработка сайтов и использованием CMS.
• Опыт коммерческой разработки Web приложений более 2 лет.
• Имею знания в области налогового и бухгалтерского учета.
• Уровень владения английским языком: Upper Intermediate. Возможность чтения технической литературы на английском языке.