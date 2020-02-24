altadata

В настоящее время любой вид бизнеса требует оцифровки.

Нужно ли вашему бизнесу правильное продвижение и хорошее управление в онлайн-среде?

Предлагаю услуги копирайтинга, контент-менеджера, соцмедиа-менеджера.

Преимущества, которые вы имеете со мной:

- вам не нужно арендовать рабочее место

- я работаю на компьютере

- Я работаю с Facebook, Instagram, 999, ok.ru и другими социальными сетями.

- Я разрабатываю логотип для вашей компании

- опыт (не нужно тратить время на тренировки)

- цена земли

Результатом этой работы является увеличение количества потенциальных клиентов, которые заботятся о продукте.

С чем я буду иметь дело:

- Индивидуальный дизайн (создание баннера)

- Проведение акций и конкурсов

- Опросы

- Разработка контент-плана!

- привлечение новых подписчиков