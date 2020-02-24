В настоящее время любой вид бизнеса требует оцифровки.
Нужно ли вашему бизнесу правильное продвижение и хорошее управление в онлайн-среде?
Предлагаю услуги копирайтинга, контент-менеджера, соцмедиа-менеджера.
Преимущества, которые вы имеете со мной:
- вам не нужно арендовать рабочее место
- я работаю на компьютере
- Я работаю с Facebook, Instagram, 999, ok.ru и другими социальными сетями.
- Я разрабатываю логотип для вашей компании
- опыт (не нужно тратить время на тренировки)
- цена земли
Результатом этой работы является увеличение количества потенциальных клиентов, которые заботятся о продукте.
С чем я буду иметь дело:
- Индивидуальный дизайн (создание баннера)
- Проведение акций и конкурсов
- Опросы
- Разработка контент-плана!
- привлечение новых подписчиков