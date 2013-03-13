vladstoodio

Сделать простой клон страницы на https://www.maps.ie/coordinates.html Требуемые функции: - При нажатии на любое место на карте появляется окошко с координатами (Latitude и Longitude) - Менять местоположение можно перетаскивая маркер или другим удобным способом - Поисковая строка для поиска по ...
- Мобильные приложениянет заявокЗакрытгод назад
Тематика сайта - обзор мобильных приложений для Андроид, сервисов, программ. Работа интересная, но довольно-таки рутинная. Пример схожих сайтов:[list][*]remontka.pro[*]trashbox.ru[/list]Обязанности:[list=1][*]Составление контент-плана статей на месяц[*]Составление ТЗ для копирайтеров[*]Контроль качества работы копирайтеров[*]Редактирование существующих публикаций (добавление скриншотов, актуализация, добавление ответов на ...Редактирование и Корректура1 заявкаЗакрыт4 года назад
Есть приложение для отправки email-писем. В нем используется устаревшая функция UiApp для вывода окна с настройками. В результате появляется ошибка: "Код UiApp устарел. Используйте HtmlService" Нужно обновить скрипт, заменив UiApp на HtmlService. Пожалуйста, укажите ориентировочную стоимость и время выполнения заказа.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Нужно сделать обзор android-приложений для создания селфи. - уникальность - от 90% (проверка через eTXT - https://www.etxt.ru/antiplagiat/) - объем - 5-6 тыс. знаков участники обзора: - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.selfishop.camera&hl=ru - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.outthinking.selfie_camera - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tafayor.selfcamerashot - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lyrebirdstudio.colorizer.lite - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.linecorp.b612.android&hl=ru при обзоре приложений нужно перечислить главные функции и интересные ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужен толковый исполнитель для написания обзоров. Тематика сайта – мобильные приложения Android. Дополнительные темы – восстановление удаленных данных, инструкции для пользователей ПК. Основные требования к исполнителю: [list=1][*]Грамотность. Если вы плохо знаете русский язык и допускаете грубые ошибки, ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужен толковый копирайтер для постоянной работы. Тематика сайта – мобильные приложения Android. Дополнительные темы – восстановление удаленных данных, инструкции для пользователей ПК. Основные требования к кандидатам: [list=1][*]Грамотность. Если вы плохо знаете русский язык и допускаете грубые ошибки, ...Копирайтинг17 заявокЗакрыт8 лет назад
Темы могут быть следующие: - Руководство: софт для восстановления файлов - Развлечения: игры для Андроид - Софт: проги для Андроид - Новости из мира IT - Настолки: десктоп, Windows 10 Поначалу требуется 2 поста в неделю (через месяц - 3 поста, ...Копирайтинг64 заявкиЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте! Предлагаю несложную, но интересную работу. Сразу должен отметить, что мне нужен постоянный копирайтер, которому действительно интересна тема вебдизайна, дизайна, разработки и прочего, что принято называть креативом. Есть хороший сайт о креативных людях: разработчиках, дизайнерах, ...Закрыт9 лет назад
Нужен автор для сайта на тему восстановления данных. Поначалу требуется 2 поста в неделю (через месяц - 3 поста, через 2 месяца рассматриваем постоянное сотрудничество). Мне не так важно, это будет рерайт, копирайт или самостоятельный ...Закрыт9 лет назад
Ищу трудоспособного и коммуникабельного человека, с которым я смогу долго сотрудничать. Нужно написать 100 несложных текстов на английском языке. Тематика – depression во всех проявлениях. После обсуждения, определяемся с темами, которые вам покажутся наиболее интересными, ...Закрыт9 лет назад
Требуется опытный исполнитель, знающий специфику написания статей на медицинскую тематику. Планируется 1-2 материала в неделю, по 3 тыс. знаков. Если работа понравится, будем активно работать в течение года. Требования: 1. Объем каждой статьи - от 3 ...Копирайтинг9 заявокЗакрыт9 лет назад
Копирайт или рерайт статей на тему депрессии, на английском языке. Либо самостоятельное написание seo-грамотных текстов. Оплата за каждый рерайт отдельно либо по договоренности (webmoney). Оставляйте свои предложения: стоимость 1 тыс. знаков и опыт работы. ...Копирайтинг17 заявокЗакрыт9 лет назад
Рерайт на английском языке. Тема - депрессия Ежемесячно требуется рерайт 5-10 статей, 1 статья - это 3000-3500 знаков без пробелов. Примерные темы: atypical depression depression types major depressive disorder От вас - расценки за 1 тыс. символов без пробелов, ...Переводы1 исполнительЗавершен10 лет назад
Нужно перевести весь раздел http://developer.android.com/training/index.html на русский язык. Работы много, на несколько месяцев. От вас требуется информация: - Цена за 1000 знаков без учета пробелов - Стаж, квалификация, опыт перевода технической документацииПереводы6 заявокЗакрыт10 лет назад
Тематика сайта - воздействие кофе на здоровье. Сайт на английском языке. Есть 2 варианта: английский рерайт либо перевод русскоязычных статей. Жду в личку: 1) Выбранный вариант 2) Цена за 1 тыс. символов (указать с учетом или ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
Нужно перевести технический текст с английского на русский, затем на японский (1256 слов). Если знаете корейский - будет интересное доп. задание. Сразу же указывайте цену за тысячу символов (пробелы не учитываются).Переводы3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Есть статья, ориентировочно 10 тыс. символов. Нужно перевести на английский. Тематика - настройка CMS. 1) Вы сообщаете мне в личку свои данные (опыт переводов, образование, уровень владения языками и, самое главное - стоимость за 1 тыс. ...Переводы9 заявокЗакрыт11 лет назад
Есть очень простой макет, нужно перевести его в Joomla 1.5.x. Пишите в личку, вышлю ссылку на макет, плюс желательно указывайте цену за работу ориентировочно.Системы управления (CMS)18 заявокЗакрыт11 лет назад