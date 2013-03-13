vladstoodio

Ищу трудоспособного и коммуникабельного человека, с которым я смогу долго сотрудничать. Нужно написать 100 несложных текстов на английском языке. Тематика – depression во всех проявлениях. После обсуждения, определяемся с темами, которые вам покажутся наиболее интересными, ...