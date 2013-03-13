vladstoodio

Петренко vladstoodio

 
35 летБеларусь/Минск
11 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
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нет выплат фрилансерам
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  • Сделать клон страницы на leafletjs и nextjs

    Сделать простой клон страницы на https://www.maps.ie/coordinates.html Требуемые функции: - При нажатии на любое место на карте появляется окошко с координатами (Latitude и Longitude) - Менять местоположение можно перетаскивая маркер или другим удобным способом - Поисковая строка для поиска по ...

    Мобильные приложениянет заявок
    Закрыт
    год назад

  • Вакансия редактора информационного сайта

    Тематика сайта - обзор мобильных приложений для Андроид, сервисов, программ. Работа интересная, но довольно-таки рутинная. Пример схожих сайтов:[list][*]remontka.pro[*]trashbox.ru[/list]Обязанности:[list=1][*]Составление контент-плана статей на месяц[*]Составление ТЗ для копирайтеров[*]Контроль качества работы копирайтеров[*]Редактирование существующих публикаций (добавление скриншотов, актуализация, добавление ответов на ...

    Android
    Редактирование и Корректура1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Доработать приложение на Google Apps Script

    Есть приложение для отправки email-писем. В нем используется устаревшая функция UiApp для вывода окна с настройками. В результате появляется ошибка:  "Код UiApp устарел. Используйте HtmlService" Нужно обновить скрипт, заменив UiApp на HtmlService.  Пожалуйста, укажите ориентировочную стоимость и время выполнения заказа.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сделать обзор android-приложений для создания селфи

    Нужно сделать обзор android-приложений для создания селфи. - уникальность - от 90% (проверка через eTXT - https://www.etxt.ru/antiplagiat/) - объем - 5-6 тыс. знаков участники обзора: - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.selfishop.camera&amp;hl=ru - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.outthinking.selfie_camera - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tafayor.selfcamerashot - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lyrebirdstudio.colorizer.lite - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.linecorp.b612.android&amp;hl=ru при обзоре приложений нужно перечислить главные функции и интересные ...

    Android
    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сделать обзор приложений для Android

    Нужен толковый исполнитель для написания обзоров. Тематика сайта – мобильные приложения Android. Дополнительные темы – восстановление удаленных данных, инструкции для пользователей ПК.  Основные требования к исполнителю:  [list=1][*]Грамотность. Если вы плохо знаете русский язык и допускаете грубые ошибки, ...

    AndroidПриложение для Android
    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нужен толковый IT-копирайтер для постоянной работы

    Нужен толковый копирайтер для постоянной работы. Тематика сайта – мобильные приложения Android. Дополнительные темы – восстановление удаленных данных, инструкции для пользователей ПК.  Основные требования к кандидатам:  [list=1][*]Грамотность. Если вы плохо знаете русский язык и допускаете грубые ошибки, ...

    Android
    Копирайтинг17 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Ищу авторов для написания статей it-тематики, новостей, обзоров

    Темы могут быть следующие: - Руководство: софт для восстановления файлов - Развлечения: игры для Андроид - Софт: проги для Андроид - Новости из мира IT - Настолки: десктоп, Windows 10 Поначалу требуется 2 поста в неделю (через месяц - 3 поста, ...

    Написание статейAndroid
    Копирайтинг64 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Придумать вопросы на английском языке для креативных людей

    Здравствуйте! Предлагаю несложную, но интересную работу. Сразу должен отметить, что мне нужен постоянный копирайтер, которому действительно интересна тема вебдизайна, дизайна, разработки и прочего, что принято называть креативом. Есть хороший сайт о креативных людях: разработчиках, дизайнерах, ...

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Статьи на тему восстановления данных

    Нужен автор для сайта на тему восстановления данных. Поначалу требуется 2 поста в неделю (через месяц - 3 поста, через 2 месяца рассматриваем постоянное сотрудничество). Мне не так важно, это будет рерайт, копирайт или самостоятельный ...

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Рерайтер/копирайтер на медицинску тему (англ. язык)

    Ищу трудоспособного и коммуникабельного человека, с которым я смогу долго сотрудничать. Нужно написать 100 несложных текстов на английском языке. Тематика – depression во всех проявлениях. После обсуждения, определяемся с темами, которые вам покажутся наиболее интересными, ...

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Копирайтинг на медицинскую тематику (английский язык)

    Требуется опытный исполнитель, знающий специфику написания статей на медицинскую тематику. Планируется 1-2 материала в неделю, по 3 тыс. знаков. Если работа понравится, будем активно работать в течение года. Требования: 1. Объем каждой статьи - от 3 ...

    Написание статей
    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Копирайт статей на тему депрессии (англ. язык)

    Копирайт или рерайт статей на тему депрессии, на английском языке. Либо самостоятельное написание seo-грамотных текстов. Оплата за каждый рерайт отдельно либо по договоренности (webmoney). Оставляйте свои предложения: стоимость 1 тыс. знаков и опыт работы. ...

    Копирайтинг17 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Рерайт на английском языке.

    Рерайт на английском языке. Тема - депрессия Ежемесячно требуется рерайт 5-10 статей, 1 статья - это 3000-3500 знаков без пробелов. Примерные темы: atypical depression depression types major depressive disorder От вас - расценки за 1 тыс. символов без пробелов, ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Перевод документации Android SDK на русский

    Нужно перевести весь раздел http://developer.android.com/training/index.html на русский язык. Работы много, на несколько месяцев. От вас требуется информация: - Цена за 1000 знаков без учета пробелов - Стаж, квалификация, опыт перевода технической документации

    Android
    Переводы6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Рерайт или перевод статей, тематика - кофе

    Тематика сайта - воздействие кофе на здоровье. Сайт на английском языке. Есть 2 варианта: английский рерайт либо перевод русскоязычных статей. Жду в личку: 1) Выбранный вариант 2) Цена за 1 тыс. символов (указать с учетом или ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Перевести технический текст на японский

    Нужно перевести технический текст с английского на русский, затем на японский (1256 слов). Если знаете корейский - будет интересное доп. задание. Сразу же указывайте цену за тысячу символов (пробелы не учитываются).

    Переводы3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Перевод текста о CMS на английский

    Есть статья, ориентировочно 10 тыс. символов. Нужно перевести на английский. Тематика - настройка CMS. 1) Вы сообщаете мне в личку свои данные (опыт переводов, образование, уровень владения языками и, самое главное - стоимость за 1 тыс. ...

    Переводы9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • HTML => Joomla theme

    Есть очень простой макет, нужно перевести его в Joomla 1.5.x. Пишите в личку, вышлю ссылку на макет, плюс желательно указывайте цену за работу ориентировочно.

    HTMLJoomla
    Системы управления (CMS)18 заявок
    Закрыт
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
kisslera
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Рерайт на английском языке.
Отличный заказчик. Оплата в срок, четкое тз и только положительные впечатления от работы. Всем рекомендую с Владом!
Статью получил, нареканий к рерайту нет.
Ответный отзыв
MT_Freya
Юлия 
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$3
10 баллов
11 лет назад
Рерайт или перевод статей, тематика - кофе
Влад - порядочный и надежный заказчик. Грамотно составляет ТЗ, оплачивает сразу, всегда на связи, относится к исполнителю с пониманием. Буду рада дальнейшему сотрудничеству!
Работа выполняется в срок, никаких нареканий к исполнителю нет. Рерайты проверяются на уникальность, замечания учитываются.
Ответный отзыв