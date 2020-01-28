vladvish94

Владислав Вишневский vladvish94vladvish94
29 летРоссия/Санкт-Петербург
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Профессиональная верстка по Вашему дизайну. Мы 100% найдем общий язык. Учитываю все Ваши пожелания.
Общение в любой удобной Вам форме.
Что применяю для работы:
- HTML5, CSS3 (flexbox, grid);
- Чистый JavaScript и jQuery;
- Bootstrap 4;
- BEM;
- LESS;
- Gulp;
- Git;
- Adobe Photoshop.
Имеется опыт mobile first верстки. Не чужды слова "доступность" и "юзабилити".
На данный момент совершенствую навыки JS и изучаю основы PHP.
Профиль Git Hub:
Действие аккаунта приостановлено!