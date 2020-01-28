vladvish94

Профессиональная верстка по Вашему дизайну. Мы 100% найдем общий язык. Учитываю все Ваши пожелания.

Общение в любой удобной Вам форме.

Что применяю для работы:

- HTML5, CSS3 (flexbox, grid);

- Чистый JavaScript и jQuery;

- Bootstrap 4;

- BEM;

- LESS;

- Gulp;

- Git;

- Adobe Photoshop.

Имеется опыт mobile first верстки. Не чужды слова "доступность" и "юзабилити".

На данный момент совершенствую навыки JS и изучаю основы PHP.

Профиль Git Hub:

https://github.com/VVishnevskii