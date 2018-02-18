vladvolkovgst

Влад Волков vladvolkovgst

 
26 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
PSD to HTML

Особистідані:

Навички:

  • HTML/HTML5;
  • CSS/CSS3 (Less);
  • JavaScript (Підключення готових скриптів, написання не складних конструкцій);
  • jQuery (Підключення готових скриптів, написання не складних конструкцій);
  • Bootstrap;
  • Pixel Perfect;
  • RWD (Responsive Web Design);
  • PSD to HTML;
  • PDF to HTML;
  • PHP (реєстраційні форми, зворотній зв’язок);
  • Розуміння OOP, MVC;
  • MySQL (SELECT, INSERT, DELETE);
  • Ajax (Базові);
Портфоліо(верстка):

Портфолио