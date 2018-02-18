PSD to HTML
Особистідані:
- Skype: v1ad_vo1kov
- Telegram: t.me/vladvolkovgst
- HTML/HTML5;
- CSS/CSS3 (Less);
- JavaScript (Підключення готових скриптів, написання не складних конструкцій);
- jQuery (Підключення готових скриптів, написання не складних конструкцій);
- Bootstrap;
- Pixel Perfect;
- RWD (Responsive Web Design);
- PSD to HTML;
- PDF to HTML;
- PHP (реєстраційні форми, зворотній зв’язок);
- Розуміння OOP, MVC;
- MySQL (SELECT, INSERT, DELETE);
- Ajax (Базові);
- goo.gl/gUhExP – LifeStyle
- goo.gl/VjUrHb – BlackFriday
- goo.gl/LzgBia – BookShop
- goo.gl/YcivAQ - Mountains
- goo.gl/E1DaUe - Tanatos
Портфолио
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