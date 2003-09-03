vladyslav1319

Владислав vladyslav1319

 
21 год
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Веб-дизайн и разработка. Верстка. React JS

Начинающий фрилансер, есть опыт работы в веб-дизайне и разработке веб-приложений на чистом JS и React.

Работаю за оплату ниже средней для получения практики и зарабатывания рейтинга.

Всегда готов обсуждать заказы, слышать и выполнять все пожелания клиента.