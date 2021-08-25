vladzavakevich

Мы привыкли считать, что знание – сила. Но это не так. Силой является только примененное знание.

Приветствую всех посетителей моего профиля!

Меня зовут Владислав, проживаю в городе Киев. Учусь в НПУ имени М.П. Драгоманова на специальности "Инженерия программного обеспечения", занимаюсь web-разработкой 1.5 года. Благодаря умеренному перфекционизму, который присущий мне, стараюсь выполнять работу качественно и вовремя.

Технологии:

HTML5;

CSS3;

Препроцессоры SCSS, SASS;

БЭМ;

JavaScript;

jQuery;

Ajax;

Gulp;

Адаптивная и резиновая верстка под разные размеры экранов;

Понятный и структурированный код с комментариями;

Корректное отображение сайта в разных браузерах;

Анимация на CSS или JS;

Слайдеры, модальные окна, табы на чистом JS или с использованием сторонних библиотек;

Верстка HTML писем для email рассылки;

✅Гарантия: в течении недели после завершении работы, вы можете связаться со мной и я исправлю баги, если таковы возникли по моей вине;

✅Связь: во время выполнения проекта, я всегда остаюсь на связи;

✅Срок: выполняю проекты в соответсвии с предусмотренными сроками;