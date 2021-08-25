vladzavakevich

Мы привыкли считать, что знание – сила. Но это не так. Силой является только примененное знание.
Приветствую всех посетителей моего профиля!Меня зовут Владислав, проживаю в городе Киев. Учусь в НПУ имени М.П. Драгоманова на специальности "Инженерия программного обеспечения", занимаюсь web-разработкой 1.5 года. Благодаря умеренному перфекционизму, который присущий мне, стараюсь выполнять работу качественно и вовремя.
Технологии:
- HTML5;
- CSS3;
- Препроцессоры SCSS, SASS;
- БЭМ;
- JavaScript;
- jQuery;
- Ajax;
- Gulp;
- Адаптивная и резиновая верстка под разные размеры экранов;
- Понятный и структурированный код с комментариями;
- Корректное отображение сайта в разных браузерах;
- Анимация на CSS или JS;
- Слайдеры, модальные окна, табы на чистом JS или с использованием сторонних библиотек;
- Верстка HTML писем для email рассылки;
✅Гарантия: в течении недели после завершении работы, вы можете связаться со мной и я исправлю баги, если таковы возникли по моей вине;
✅Связь: во время выполнения проекта, я всегда остаюсь на связи;
✅Срок: выполняю проекты в соответсвии с предусмотренными сроками;