vladzavakevich

Владислав vladzavakevich

 
26 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Мы привыкли считать, что знание – сила. Но это не так. Силой является только примененное знание.

Приветствую всех посетителей моего профиля!

Меня зовут Владислав, проживаю в городе Киев. Учусь в НПУ имени М.П. Драгоманова на специальности "Инженерия программного обеспечения", занимаюсь web-разработкой 1.5 года. Благодаря умеренному перфекционизму, который присущий мне, стараюсь выполнять работу качественно и вовремя.

Технологии:

  • HTML5;
  • CSS3;
  • Препроцессоры SCSS, SASS;
  • БЭМ;
  • JavaScript;
  • jQuery;
  • Ajax;
  • Gulp;
Умения и навыки:
  • Адаптивная и резиновая верстка под разные размеры экранов;
  • Понятный и структурированный код с комментариями;
  • Корректное отображение сайта в разных браузерах;
  • Анимация на CSS или JS;
  • Слайдеры, модальные окна, табы на чистом JS или с использованием сторонних библиотек;
  • Верстка HTML писем для email рассылки;
Преимущества работы со мной:

✅Гарантия: в течении недели после завершении работы, вы можете связаться со мной и я исправлю баги, если таковы возникли по моей вине;

✅Связь: во время выполнения проекта, я всегда остаюсь на связи;

✅Срок: выполняю проекты в соответсвии с предусмотренными сроками;