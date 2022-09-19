SMM-специалист

Опыт работы: более 6-ти лет.

Образование высшее: УрФУ – Реклама и связи с общественностью.

Мои услуги:

- разработка SMM-стратегии;

- анализ конкурентов;

- анализ целевой аудитории;

- копирайтинг;

- создание визуала, дизайн-макетов, видео для аккаунта;

- работа в любых соцсетях;

- создание аккаунта с нуля и его дальнейшее продвижение;

- настройка, запуск и контроль таргетированной рекламы и т. д.

В области SMM занималась проектами:

- в ресторанной сфере: (Prana bar, Пряности, Salsa Piccante, Большие Тарелки, Сушимак, Subway);

- в недвижимости (TEN development, Новосёл);

- в медицине (медицинский центр Мой Доктор).

Стоимость за услуги обсуждается индивидуально! Пишите, буду рада сотрудничеству!