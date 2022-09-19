SMM-специалист
Опыт работы: более 6-ти лет.
Образование высшее: УрФУ – Реклама и связи с общественностью.
Мои услуги:
- разработка SMM-стратегии;
- анализ конкурентов;
- анализ целевой аудитории;
- копирайтинг;
- создание визуала, дизайн-макетов, видео для аккаунта;
- работа в любых соцсетях;
- создание аккаунта с нуля и его дальнейшее продвижение;
- настройка, запуск и контроль таргетированной рекламы и т. д.
В области SMM занималась проектами:
- в ресторанной сфере: (Prana bar, Пряности, Salsa Piccante, Большие Тарелки, Сушимак, Subway);
- в недвижимости (TEN development, Новосёл);
- в медицине (медицинский центр Мой Доктор).
Стоимость за услуги обсуждается индивидуально! Пишите, буду рада сотрудничеству!
Действие аккаунта приостановлено!