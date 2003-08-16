vlasenkodesign77

Aesthetic design for your project's ✨

Привіт 👋 Якщо тобі потрібен ЕСТЕТИЧНИЙ, СУЧАСНИЙ та УЛЬОТНИЙ дизайн для твоїх проектів, то ти прийшов за правильною адресою !

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-заставки для відео на YouTube;

-круті елементи для сторіз в Instagram; -паки з +20 картинками для презентацій; -Стікерпаки;

-редагування та ретуш фотографій;

-дизайн рекламних постів....

І ЦЕ НЕ ВСЕ 梁

Я відкритий для співпрацювання з іншими дизайнерами, компаніями, які на пряму зацікавленні у створенні якісного контенту 

І в першу чергу я зацікавлений для співпрацювання з ТОБОЮ 