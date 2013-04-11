Joomla мастер
Здравствуйте!
Рассмотрю Ваше предложение по работам.
Перечень работ которые могу выполнять. Верстаю шаблоны, пишу компоненты модули и плагины. Кастомизация стандартных компонентов. Оптимизация сайтов (объединение, сжатие скриптов) Поиск и устранение ошибок
Вы можете легко перечислить удобным вам способом на кошельки
WebMoney: U146531797936 гривны, Z640892347178 доллары, E272044129937 евро, R382134329438 рубли
Яндекс деньги: 410011264413093
Пишите [email protected]
Номер ICQ202939320
Skype vlasenko.fedor домашний
Skype fedor.pirit рабочий
С уважением, Федор
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