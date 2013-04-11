vlasenkofedor

Федор Власенко vlasenkofedor

 
49 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Joomla мастер

Здравствуйте!

Рассмотрю Ваше предложение по работам.

Перечень работ которые могу выполнять. Верстаю шаблоны, пишу компоненты модули и плагины. Кастомизация стандартных компонентов. Оптимизация сайтов (объединение, сжатие скриптов) Поиск и устранение ошибок

Вы можете легко перечислить удобным вам способом на кошельки

WebMoney: U146531797936 гривны, Z640892347178 доллары, E272044129937 евро, R382134329438 рубли

Яндекс деньги: 410011264413093

Пишите [email protected]

Номер ICQ202939320

Skype vlasenko.fedor домашний

Skype fedor.pirit рабочий

С уважением, Федор

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