vlasov_aleksey_s

Веб-программист.

Занимаюсь вёрсткой сайтов, по желанию заказчика выполню PixelPerfekt работу, либо на мой сугубо вкус по некоторому расположению блоков. Могу выполнить работу без подключения тем с помощью макетов заказчика, без грязного и нечитабельного кода. Вышел на freelance, чтобы набрать большое количество опыта в веб-программировании.Так же с адекватными заказчиками возможно долгосрочное сотрудничество. Как веб-программист хорошо знаю HTML/CSS/JS/PHP/CMS готов изучать дополнительно любые инструменты и языки программирования, чтобы достичь желаемого результата для заказчика. Отзывчивый, исполнительный(заказы завершаю в срок либо раньше срока), Готов полностью отдаться любимому делу.