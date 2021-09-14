Создание качественных и реалистичных 3д-визуализаций интерьера в согласованные сроки

Приветствую! Сотрудничаю с дизайнерами и занимаюсь 3д-визуализацией интерьера по ТЗ. Имеется навык 3д-моделирования на достаточно высоком уровне. В копилке 20 сданных проектов.

Обучение: 6 мес, школа Евгения Грипинского

Опыт работы: 1 год

Ответственный подход к работе, визуализации всегда точно в срок.

Этапы работы:

1. Обсуждение ТЗ и сроков

2. Черновой вариант визуализации для согласования

3. Оплата 50%

4. Финальный вариант визуализации, оплата оставшихся 50%