vlasova3dvis

Екатерина Власова vlasova3dvis

 
29 летРоссия/Пермь
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Создание качественных и реалистичных 3д-визуализаций интерьера в согласованные сроки

Приветствую! Сотрудничаю с дизайнерами и занимаюсь 3д-визуализацией интерьера по ТЗ.  Имеется навык 3д-моделирования на достаточно высоком уровне. В копилке 20 сданных проектов. 

Обучение: 6 мес, школа Евгения Грипинского

Опыт работы: 1 год

Ответственный подход к работе, визуализации всегда точно в срок. 

Этапы работы:

1. Обсуждение ТЗ и сроков

2. Черновой вариант визуализации для согласования

3. Оплата 50%

4. Финальный вариант визуализации, оплата оставшихся 50%

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