Екатерина Власова vlasova3dvisvlasova3dvis
29 летРоссия/Пермь
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Создание качественных и реалистичных 3д-визуализаций интерьера в согласованные сроки
Приветствую! Сотрудничаю с дизайнерами и занимаюсь 3д-визуализацией интерьера по ТЗ. Имеется навык 3д-моделирования на достаточно высоком уровне. В копилке 20 сданных проектов.
Обучение: 6 мес, школа Евгения Грипинского
Опыт работы: 1 год
Ответственный подход к работе, визуализации всегда точно в срок.
Этапы работы:
1. Обсуждение ТЗ и сроков
2. Черновой вариант визуализации для согласования
3. Оплата 50%
4. Финальный вариант визуализации, оплата оставшихся 50%
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Портфолио
- Визуализация квартиры в АК Имеретинские курорты20 просмотров