Контекстная реклама Яндекс Директ и Google AdWords

Что могу:

1. Яндекс Директ, Аудитории

2. Google AdWords

Как я работаю:

1. Заполняю бриф с заказчиком, изучаю сайт, нишу, конкурентов.

2. Составляю карту смыслов (вордстат, ресурсы по теме, голова).

3. Парсинг в Key Collector.

4. Минусую, составляю список стоп-слов.

5. Группирую по смыслу.

6. Пишу объявления (длинные заголовки, ключ в заголовок, УТП в текст).

7. Добавляю быстрые ссылки, уточнения, utm-метки, отображаемые ссылки. Для AdWords расширения.

8. Создаю кампанию для РСЯ/КМС. Для РСЯ две кампании: с ключевыми словами из поиска и с близкими по теме ключами. Для КМС с разными вариантами таргетингов. Несколько вариантов картинок и текста для теста.

9. Загружаю, заполняю визитку, выставляю настройки, обычно работаю через Elama.

10. Настраиваю ретаргетинг/ремаркетинг.

11. Собираю статистику, оптимизирую.

Принципы работы:

1. Делаю в срок.

2. Не использую автоматизацию там, где она может навредить.

3. Собираю столько ключевых слов, сколько требует ваша ниша.