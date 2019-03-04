vlasovamv

Марина vlasovamv

 
33 годаРоссия/Красноярск
7 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Контекстная реклама Яндекс Директ и Google AdWords

Что могу: 

1. Яндекс Директ, Аудитории 

2. Google AdWords 

Как я работаю: 

1. Заполняю бриф с заказчиком, изучаю сайт, нишу, конкурентов. 

2. Составляю карту смыслов (вордстат, ресурсы по теме, голова). 

3. Парсинг в Key Collector. 

4. Минусую, составляю список стоп-слов. 

5. Группирую по смыслу. 

6. Пишу объявления (длинные заголовки, ключ в заголовок, УТП в текст). 

7. Добавляю быстрые ссылки, уточнения, utm-метки, отображаемые ссылки. Для AdWords расширения. 

8. Создаю кампанию для РСЯ/КМС. Для РСЯ две кампании: с ключевыми словами из поиска и с близкими по теме ключами. Для КМС с разными вариантами таргетингов. Несколько вариантов картинок и текста для теста. 

9. Загружаю, заполняю визитку, выставляю настройки, обычно работаю через Elama. 

10. Настраиваю ретаргетинг/ремаркетинг. 

11. Собираю статистику, оптимизирую. 

Принципы работы: 

1. Делаю в срок. 

2. Не использую автоматизацию там, где она может навредить. 

3. Собираю столько ключевых слов, сколько требует ваша ниша.

Google Ads