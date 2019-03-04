Создать фид в формате xml для интернет-магазина для google merchant
Что могу:
1. Яндекс Директ, Аудитории
2. Google AdWords
Как я работаю:
1. Заполняю бриф с заказчиком, изучаю сайт, нишу, конкурентов.
2. Составляю карту смыслов (вордстат, ресурсы по теме, голова).
3. Парсинг в Key Collector.
4. Минусую, составляю список стоп-слов.
5. Группирую по смыслу.
6. Пишу объявления (длинные заголовки, ключ в заголовок, УТП в текст).
7. Добавляю быстрые ссылки, уточнения, utm-метки, отображаемые ссылки. Для AdWords расширения.
8. Создаю кампанию для РСЯ/КМС. Для РСЯ две кампании: с ключевыми словами из поиска и с близкими по теме ключами. Для КМС с разными вариантами таргетингов. Несколько вариантов картинок и текста для теста.
9. Загружаю, заполняю визитку, выставляю настройки, обычно работаю через Elama.
10. Настраиваю ретаргетинг/ремаркетинг.
11. Собираю статистику, оптимизирую.
Принципы работы:
1. Делаю в срок.
2. Не использую автоматизацию там, где она может навредить.
3. Собираю столько ключевых слов, сколько требует ваша ниша.
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад