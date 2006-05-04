Необходимо разработать программный комплекс Букмекерской конторы включающий сайт с возможностью подключения пунктов приёма ставок за наличные в партнёрских пунктах Букмекерских контор. Требование к движку: Постоянное автоматическое обновление линий и вывод игр LIVE. Коректировка коофициентов. ...
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Для сервиса статистики Украинских сайтов нужны оригинальные запоминающиеся кнопки 88x31 в разных цветовых вариациях максимально подходящих под дизайн сайта и на Украинскую тематику в формате png или jpg.В приложении есть примеры но они мне не ...Баннеры1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $20
Нужен логотип и баннер для магазина цыфровых товаров. Требование: вписаться в дизайн сайта и оригинальный дизайн. Исходник лого в приложении. это лого что было с магазином что я купил.А мне нужен свой оригинальный логотип.Демо версия магазина ...Логотипы и Знаки24 заявкиЗакрыт18 лет назад
Отзывы фрилансеров
$0
10 баллов
16 лет назад
Грамотный заказчик. Дает волю исполнителю. Нормально объясняет где и что доработать. По оплате тоже не обижает и не обманывает! Рекомендую!
Ответный отзыв
Работа сделана очень професионально и красиво. Честно говоря даже не ожидал такого результата. Большое СПАСИБО!!!