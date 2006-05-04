vlasyuk

Анатолий Власюк vlasyuk

 
55 летУкраина/Львов
18 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Движок Букмекерской конторы с партнёрткой.

    Необходимо разработать программный комплекс Букмекерской конторы включающий сайт с возможностью подключения пунктов приёма ставок за наличные в партнёрских пунктах Букмекерских контор. Требование к движку: Постоянное автоматическое обновление линий и вывод игр LIVE. Коректировка коофициентов. ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Счетчик 88x31 в разных цветовых вариациях

    Для сервиса статистики Украинских сайтов нужны оригинальные запоминающиеся кнопки 88x31 в разных цветовых вариациях максимально подходящих под дизайн сайта и на Украинскую тематику в формате png или jpg.В приложении есть примеры но они мне не ...

    Дизайн сайта
    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Логотип и баннер

    $20

    Нужен логотип и баннер для магазина цыфровых товаров. Требование: вписаться в дизайн сайта и оригинальный дизайн. Исходник лого в приложении. это лого что было с магазином что я купил.А мне нужен свой оригинальный логотип.Демо версия магазина ...

    Дизайн сайта
    Логотипы и Знаки24 заявки
    Закрыт
    18 лет назад
Отзывы фрилансеров
GFX_design
Меня 
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
8 отзывов(-1)
$0
10 баллов
16 лет назад
Счетчик 88x31 в разных цветовых вариациях
Грамотный заказчик. Дает волю исполнителю. Нормально объясняет где и что доработать. По оплате тоже не обижает и не обманывает! Рекомендую!
Работа сделана очень професионально и красиво. Честно говоря даже не ожидал такого результата. Большое СПАСИБО!!!
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