Привет. На бирже фриланса я недавно, но планирую обосноваться тут надолго. Поэтому готов браться за любую работу и соглашаться на небольшую плату, мне нужен опыт и ваши положительные отзывы.

Мой основной род деятельности маркетинг и SMM. Я вел 4 инстаграм профиля (до 60к подписчиков) ресторанов моего города, а так же являюсь маркетологом одной из крупнейших сети пабов в нашем городе. Помимо всего этого, я занимаюсь копирайтингом, написанием статей в два журнала моего города.