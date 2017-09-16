Ищу людей на удаленную работу (на долгосрочной основе).
Здравствуйте, дорогие друзья. Если вы хотите "работать" удаленно, желаете стабильности в финансовом плане и владеете одним (или несколько) из нижеперечисленных навыков,
1) продвижение в соц.сетях (только 1 соц.сеть, несколько или все)
- Вконтакте
- инстаграм
- Фейсбук
- Телеграм
2) Создание сайтов (лендингов)
3) Графический редактор
4) Текстовый редактор
5) SEO оптимизация
то свяжитесь со мной для обсуждения вопросов з/п и графика работы
тел. 89112868971
телеграм @vld_mnc
вк: @vld_mnc
Действие аккаунта приостановлено!