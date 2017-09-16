Ищу людей на удаленную работу (на долгосрочной основе).

Здравствуйте, дорогие друзья. Если вы хотите "работать" удаленно, желаете стабильности в финансовом плане и владеете одним (или несколько) из нижеперечисленных навыков,

1) продвижение в соц.сетях (только 1 соц.сеть, несколько или все)

- Вконтакте

- инстаграм

​- Фейсбук

- Телеграм

2) Создание сайтов (лендингов)

3) Графический редактор

4) Текстовый редактор

5) SEO оптимизация

то свяжитесь со мной для обсуждения вопросов з/п и графика работы

тел. 89112868971

телеграм @vld_mnc

вк: @vld_mnc