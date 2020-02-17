Веб-дизайнер

Привет, меня зовут Алима!

У меня высшее техническое образование по специальности "Разработчик

програмного обеспечения", но мне интереснее заниматься дизайном

веб-сайтов :)

Что я делаю?

— Дизайн и редизайн веб-сайтов и лендингов

— Разработка сайтов на Тильде

— Верстка "с нуля" HTML+CSS

Мои особенности: внимательность к деталям и желание всегда сделать лучше.

Мои работы по веб-дизайну здесь: https://www.behance.net/vlimv