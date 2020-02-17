Веб-дизайнер
Привет, меня зовут Алима!
У меня высшее техническое образование по специальности "Разработчик
програмного обеспечения", но мне интереснее заниматься дизайном
веб-сайтов :)
Что я делаю?
— Дизайн и редизайн веб-сайтов и лендингов
— Разработка сайтов на Тильде
— Верстка "с нуля" HTML+CSS
Мои особенности: внимательность к деталям и желание всегда сделать лучше.
Мои работы по веб-дизайну здесь: https://www.behance.net/vlimv
Портфолио
- Дизайн сайта для тур агенства77 просмотров
- Редизайн сайта частного детектива76 просмотров