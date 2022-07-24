SMM • Копирайтинг • Брендинг

SMM-эксперт с практическим опытом более 2-х лет, руководитель креативной команды маркетологов, самозанятая. Имею успешные кейсы в продвижении соц.сетей, копирайтинге, брендинге.

Мои сильные стороны: составление эффективных стратегий продвижения, SMM-концепции, BRAND-концепции, визуализация бренда, оформление stories, создание рекламных макетов, работа с текстами.

Провожу персональные консультации и обучения маркетингу в социальных сетях для начинающих и действующих специалистов.

Мои профессиональные качества:

Инициативность - я всегда пишу клиенту первой, постоянно предлагаю новые идеи и выражаю своё экспертное мнение;

Любознательность - я регулярно пополняю свои знания в нише проекта, мне интересно получать как можно больше информации по выбранной сфере и делиться ей с клиентом;

Коммуникабельность - со всеми клиентами у меня создаются доверительные отношения и сотрудничество проходит комфортно для обеих сторон;

Креативность - я регулярно генерирую новые творческие идеи для проектов;

Стрессоустойчивость - даже в самой напряжённой ситуации я стабильна и трачу энергию не на панику, а на решение сложностей;

Эмоциональный интеллект - я всегда эмоционально вовлечена во все проекты и искренне радуюсь приятным событиям в профессиональной жизни клиента;

Ответственность - я всегда отвечаю за свои действия, мой клиент может быть уверен в моём профессионализме и пунктуальности;

Управление временем - я обладаю навыками тайм-менеджмента и всегда выполняю задачи ровно в срок.

Открыта к новым проектам, готова к выполнению срочных заказов и долгосрочному сотрудничеству.