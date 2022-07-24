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Виктория Волкова vlkvsmm

 
25 летРоссия/Астрахань
2 года на фриланс-бирже
Была
год назад
SMM • Копирайтинг • Брендинг

SMM-эксперт с практическим опытом более 2-х лет, руководитель креативной команды маркетологов, самозанятая. Имею успешные кейсы в продвижении соц.сетей, копирайтинге, брендинге. 

Мои сильные стороны: составление эффективных стратегий продвижения, SMM-концепции, BRAND-концепции, визуализация бренда, оформление stories, создание рекламных макетов, работа с текстами.

Провожу персональные консультации и обучения маркетингу в социальных сетях для начинающих и действующих специалистов.

Мои профессиональные качества:

  • Инициативность - я всегда пишу клиенту первой, постоянно предлагаю новые идеи и выражаю своё экспертное мнение;
  • Любознательность - я регулярно пополняю свои знания в нише проекта, мне интересно получать как можно больше информации по выбранной сфере и делиться ей с клиентом;
  • Коммуникабельность - со всеми клиентами у меня создаются доверительные отношения и сотрудничество проходит комфортно для обеих сторон;
  • Креативность - я регулярно генерирую новые творческие идеи для проектов;
  • Стрессоустойчивость - даже в самой напряжённой ситуации я стабильна и трачу энергию не на панику, а на решение сложностей;
  • Эмоциональный интеллект - я всегда эмоционально вовлечена во все проекты и искренне радуюсь приятным событиям в профессиональной жизни клиента;
  • Ответственность - я всегда отвечаю за свои действия, мой клиент может быть уверен в моём профессионализме и пунктуальности;
  • Управление временем - я обладаю навыками тайм-менеджмента и всегда выполняю задачи ровно в срок.
Открыта к новым проектам, готова к выполнению срочных заказов и долгосрочному сотрудничеству.