Back-end разработчик
Back-end разработчик с 5 летним стажем работы, работаю с несколькими языками программирования, имею опыт разработки "под ключ" от описания технической документации с описанием стандартнов, логики и диаграмм взаимодействия по ключевым аспеков продукта, а так же разработки в команде, распределения задач между членами команды и непосредсвенно разработки компоненов с последующим тестированием с последующей публикацией релизов и внедрением\деплоем на инфраструктуру заказчика.
Краткие сведения о опыте:
ЯП: elixir\erlang OTP, php
Веб Фреймворки:
elixir\erlang: Phoenix, Cowboy Web
php: Symphony 5-x, Zend Framework 2-3, Laravel 5-8
Базы Данных:
PostgreSQL
Mysql
Percona 5.7
Mongo
Apache Cassandra
Веб-программирование
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$25/час
от $100от 1 дня
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