vlnic

Владимир vlnic

 
27 летГрузия/Тбилиси
год на фриланс-бирже
Был
4 месяца назад
Back-end разработчик

Back-end разработчик с 5 летним стажем работы, работаю с несколькими языками программирования, имею опыт разработки "под ключ" от описания технической документации с описанием стандартнов, логики и диаграмм взаимодействия по ключевым аспеков продукта, а так же разработки в команде, распределения задач между членами команды и непосредсвенно разработки компоненов с последующим тестированием с последующей публикацией релизов и внедрением\деплоем на инфраструктуру заказчика.
Краткие сведения о опыте:
ЯП: elixir\erlang OTP, php

  • Веб Фреймворки:

    • elixir\erlang: Phoenix, Cowboy Web

    • php: Symphony 5-x, Zend Framework 2-3, Laravel 5-8

  • Базы Данных:

    • PostgreSQL

    • Mysql

    • Percona 5.7

    • Mongo

    • Apache Cassandra

PHPLaravelMySQLPostgreSQLApache
Веб-программирование
нет отзывов
$25/час
от $100от 1 дня
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