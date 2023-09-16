Back-end разработчик

Back-end разработчик с 5 летним стажем работы, работаю с несколькими языками программирования, имею опыт разработки "под ключ" от описания технической документации с описанием стандартнов, логики и диаграмм взаимодействия по ключевым аспеков продукта, а так же разработки в команде, распределения задач между членами команды и непосредсвенно разработки компоненов с последующим тестированием с последующей публикацией релизов и внедрением\деплоем на инфраструктуру заказчика.

Краткие сведения о опыте:

ЯП: elixir\erlang OTP, php