Разрабатываю дизайн всех типов сайтов (лендинг, сайт-визитка, интернет-магазин и др.) в редакторе Figma. Также создаю сайты под ключ — создание визуальной составляющей, написание текстов на основе брифа или имеющихся наработок, перенос прототипа в конструктор Tilda, адаптация под мобильные устройства, базовое продвижение в поисковиках. Веб-дизайн для меня — возможность постоянно развиваться и знакомиться с прекрасными людьми и их проектами. Я помогаю развить ваш бизнес, повысить конверсию сайта и рассказать больше о вас, как о специалисте. Некоторые после брифинга начинают видеть больше своих сильных качеств и позиционирование проекта, или подмечают моменты, которые можно легко улучшить. Рада работать с людьми, которые горят своим делом и с большим энтузиазмом развиваются!