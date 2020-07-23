vlugovskaya

Переводчик: английский, испанский
2005 - диплом МГЛУ, факультет гуманитарных и прикладных наук, специальность: лингвист, преподаватель английского языка
Опыт работы преводчиком фриланс - с 2010 года
Английский: устные и письменные переводы, копирайтинг, коррекция текстов, помощь в написании работ на английском.
Испанский: устные и письменные переводы, специализация на латиноамериканском варианте испанского языка.
Проживаю в Латинской Америке (Перу), работаю удалённо.
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