Привіт! Мене звати Саша, мені 19 років. Поки я студент, але вже маю за плечима 4 роки досвіду у програмуванні. Моє зацікавлення у цій сфері виникло ще у шкільні роки, і відтоді я старанно розвиваю свої навички.

Наразі мої головні напрямки - це Javascript, C#, MS SQL Server, Python та Node.js. Моя мета - використовувати свої знання на практиці та набиратися досвіду у реальних проектах. Я вірю, що найкращий спосіб вдосконалення - це вчення на реальних завданнях, тому я готовий взятися за роботу та надати свій внесок у ваші проекти.

Маючи вже певний досвід, я хочу розширити свої знання, працюючи з вами. Готовий до викликів, відкритий до нових ідей та завдань. Завдяки студентському графіку у мене є гнучкість у робочих годинах та готовність взятися за завдання в будь-який час.

Не тільки шукаю можливість застосовувати свої знання у практиці, але і готовий вчитися та розвиватися разом із вашим проектом. Я вірю, що співпраця - це ключ до взаємного успіху. Давайте створимо щось велике разом!