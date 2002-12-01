Образование
Высшее
с 08.1984 по 06.1989
КВИРТУ ПВО, радитехнические системы, Киев.
радиоинженер
Опыт работы
Программист С++
с 10.2011 по наст. время
IT (аутсорсинг)
Разработка программного обеспечения, операционная система QNX, Visual C++.NET, QT4.
Система контроля версий P4Win
Программист С++
с 04.2010
FOREX (разработка торговых систем)
Написание программ для Windows - визуализация изменяющихся процессов, вычислительные алгоритмы, API, сокеты , многопоточность;
– разработка аналитического модуля для анализа котировок Форекс, разработка графической среды и пользовательского интерфейса торговой системы (С++ Builder)
Инженер-электронщик
с 03.2008 по 03.2010 (2 года)
SJ Electron г.Сеул (Корея) (разработка телекоммуникационного оборудования)
1.Разработка (аппаратная и программная часть) 2-проводных систем сбора информации: F-2-way - питание и информационных сигналов передаются одновременно от 1 управляющего модуля (мастера) по 2 проводам к 150 устройствам ввода-вывода аналого-цифровой информации (слейвам). Напряжение линии 24 вольта, ток до 3 ампер, передача
информации со скоростью 19200 бод).
а) разработка системы управления и сбора информации для связи между мастер- модулем (F-2-way) и ASIC/2-7040 - промышленный контроллер
а) разработка системы управления и сбора информации для связи между мастер-модулем (F-2-way) и GLOFA-GM4 - промышленного контроллера (PLC - модуль компании LS-industrial)
2. Сопряжение MCU с радио модулем CC1020 (Prochild компании)
3. Разработка усилителя мощности для PLC-модема, высокочастотный дизайн
Инженер-электронщик
с 09.2006 по 11.2007 (1 год)
ANYFILL, г. Сеул (Корея) (производство и продажа автоматических устройств быстрой зарядки аккумуляторов мобильных телефонов)
разработка принципиальной схемы, дизайна, платы, программного обеспечения универсального автоматизированного устройства для быстрой зарядки аккумуляторов мобильных телефонов.
Инженер-электронщик
с 11.2005 по 08.2006 (9 месяцев)
РАНАВИ , г. Одесса (разработка навигационного оборудования)
Разработка аналогово-цифрового дизайна модуля цифровой обработки и управления радаром на базе DSP, ПЛИС и микроконтроллера.
Разработка устройства для передачи информации между микроконтроллерами по высоковольтной линий ( RS485 -> 220V -> RS485)
Инженер-электронщик
с 06.2004 по 09.2005 (1 год)
SATURN SDI, г. Киев (разработка промэлектроники)
Разработка цифровых и аналоговых многоканальных устройств ввода-вывода информации с гальваноразвязкой, в частности сопряжение с шиной ISA, тахометров, проксиметров на базе микроконтроллеров компании Silicon Laboratories (C8051F* ).
Инженер-электронщик
с 12.2002 по 05.2004 (1 год)
Техникон, г. Москва (диагностика работоспособности газовых турбин)
разработка автоматизированных систем измерений ,
разработка усилителей заряда, измерителей ускорения и скорости вибрации,аналоговых фильтров, проксиметров, устройств гальванической развязки внешних датчиков от контроллера, импульсных блоков питания
Ведущий инженер-элеткронщик
с 01.1991 по 12.2002 (11 лет)
Полтавский ГОК., лаборатория автоматизации (автоматизация производства)
разработка и внедрение в производство устройств измерения, контроля производственных процессов:
1) Конвейерные металлоискатели, импульсные блоки питання, DC- DC преобразователи,
2) системы измерения и управления загрузкой дробилок, мельниц (разработка датчиков, первичных преобразователей, систем регулирования), усилители, фильтры, генераторы, электромагнитные датчики, пъезодатчики, датчики давления, измерители температуры, электропривод и т. п.).