программист С++

Образование

Высшее

с 08.1984 по 06.1989

КВИРТУ ПВО, радитехнические системы, Киев.

радиоинженер

Опыт работы

Программист С++

с 10.2011 по наст. время

IT (аутсорсинг)

Разработка программного обеспечения, операционная система QNX, Visual C++.NET, QT4.

Система контроля версий P4Win

Программист С++

с 04.2010

FOREX (разработка торговых систем)

Написание программ для Windows - визуализация изменяющихся процессов, вычислительные алгоритмы, API, сокеты , многопоточность;

– разработка аналитического модуля для анализа котировок Форекс, разработка графической среды и пользовательского интерфейса торговой системы (С++ Builder)

Инженер-электронщик

с 03.2008 по 03.2010 (2 года)

SJ Electron г.Сеул (Корея) (разработка телекоммуникационного оборудования)

1.Разработка (аппаратная и программная часть) 2-проводных систем сбора информации: F-2-way - питание и информационных сигналов передаются одновременно от 1 управляющего модуля (мастера) по 2 проводам к 150 устройствам ввода-вывода аналого-цифровой информации (слейвам). Напряжение линии 24 вольта, ток до 3 ампер, передача

информации со скоростью 19200 бод).

а) разработка системы управления и сбора информации для связи между мастер- модулем (F-2-way) и ASIC/2-7040 - промышленный контроллер

а) разработка системы управления и сбора информации для связи между мастер-модулем (F-2-way) и GLOFA-GM4 - промышленного контроллера (PLC - модуль компании LS-industrial)

2. Сопряжение MCU с радио модулем CC1020 (Prochild компании)

3. Разработка усилителя мощности для PLC-модема, высокочастотный дизайн

Инженер-электронщик

с 09.2006 по 11.2007 (1 год)

ANYFILL, г. Сеул (Корея) (производство и продажа автоматических устройств быстрой зарядки аккумуляторов мобильных телефонов)

разработка принципиальной схемы, дизайна, платы, программного обеспечения универсального автоматизированного устройства для быстрой зарядки аккумуляторов мобильных телефонов.

Инженер-электронщик

с 11.2005 по 08.2006 (9 месяцев)

РАНАВИ , г. Одесса (разработка навигационного оборудования)

Разработка аналогово-цифрового дизайна модуля цифровой обработки и управления радаром на базе DSP, ПЛИС и микроконтроллера.

Разработка устройства для передачи информации между микроконтроллерами по высоковольтной линий ( RS485 -> 220V -> RS485)

Инженер-электронщик

с 06.2004 по 09.2005 (1 год)

SATURN SDI, г. Киев (разработка промэлектроники)

Разработка цифровых и аналоговых многоканальных устройств ввода-вывода информации с гальваноразвязкой, в частности сопряжение с шиной ISA, тахометров, проксиметров на базе микроконтроллеров компании Silicon Laboratories (C8051F* ).

Инженер-электронщик

с 12.2002 по 05.2004 (1 год)

Техникон, г. Москва (диагностика работоспособности газовых турбин)

разработка автоматизированных систем измерений ,

разработка усилителей заряда, измерителей ускорения и скорости вибрации,аналоговых фильтров, проксиметров, устройств гальванической развязки внешних датчиков от контроллера, импульсных блоков питания

Ведущий инженер-элеткронщик

с 01.1991 по 12.2002 (11 лет)

Полтавский ГОК., лаборатория автоматизации (автоматизация производства)

разработка и внедрение в производство устройств измерения, контроля производственных процессов:

1) Конвейерные металлоискатели, импульсные блоки питання, DC- DC преобразователи,

2) системы измерения и управления загрузкой дробилок, мельниц (разработка датчиков, первичных преобразователей, систем регулирования), усилители, фильтры, генераторы, электромагнитные датчики, пъезодатчики, датчики давления, измерители температуры, электропривод и т. п.).