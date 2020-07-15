vmassalskaya

Графический дизайнер. Фотограф. Ретушер.

Опыт работы в дизайнеры

Дизайн полиграфии

Дизайн упаковки

Создание иллюстраций

Создание фирменного стиля и логотипов

Опыт работы фотографом 6 лет

Предметная съемка для рекламы продукции

Репортажная съемка с мероприятий

Постановочные съемки

Портретные съемки

Профессиональная ретушь

Обтравка фотографий

Владею пакетом Adobe ( Illustrator, Photoshop, Lightroom, Indesing, After Effects)

Так же работаю в Figma

https://www.behance.net/VasilinaMassalskaya