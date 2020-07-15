vmassalskaya

Василина Массальская vmassalskaya

 
24 годаРоссия/Санкт-Петербург
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Графический дизайнер. Фотограф. Ретушер.

Опыт работы в дизайнеры 

  • Дизайн полиграфии
  • Дизайн упаковки
  • Создание иллюстраций
  • Создание фирменного стиля и логотипов
Опыт работы фотографом 6 лет 

  • Предметная съемка для рекламы продукции
  • Репортажная съемка с мероприятий
  • Постановочные съемки
  • Портретные съемки
  • Профессиональная ретушь
  • Обтравка фотографий
Владею пакетом Adobe ( Illustrator, Photoshop, Lightroom, Indesing, After Effects)

Так же работаю в Figma

https://www.behance.net/VasilinaMassalskaya

Figma