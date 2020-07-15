vmassalskaya

Василина Массальская vmassalskayavmassalskaya
24 годаРоссия/Санкт-Петербург
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Графический дизайнер. Фотограф. Ретушер.
Опыт работы в дизайнеры
- Дизайн полиграфии
- Дизайн упаковки
- Создание иллюстраций
- Создание фирменного стиля и логотипов
- Предметная съемка для рекламы продукции
- Репортажная съемка с мероприятий
- Постановочные съемки
- Портретные съемки
- Профессиональная ретушь
- Обтравка фотографий
Так же работаю в Figma
https://www.behance.net/VasilinaMassalskaya
Действие аккаунта приостановлено!