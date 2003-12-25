ретушер

Около трех лет занимаюсь фотографией и примерно столько же фотошопом.

Обладаю необходимыми навыками и знаниями для получения качественного фото с приятной визуализацией.

- базовые (и чуть больше) навыки использования adobe photoshop

- работаю в формате RAW и JPEG

Большой опыт работы с портретными снимками, поэтому уровень ретушера прокачен на отлично.

Справляюсь как с незначительными дефектами, так и с очень проблемной кожей.

помимо этого:

- цветокоррекция

-пластика

-частотное разложение

-чистка фона

-водные знаки

-колажи и надписи

Работу выполняю в короткие сроки и уважительно отношусь к клиентам.