ретушер
Около трех лет занимаюсь фотографией и примерно столько же фотошопом.
Обладаю необходимыми навыками и знаниями для получения качественного фото с приятной визуализацией.
- базовые (и чуть больше) навыки использования adobe photoshop
- работаю в формате RAW и JPEG
Большой опыт работы с портретными снимками, поэтому уровень ретушера прокачен на отлично.
Справляюсь как с незначительными дефектами, так и с очень проблемной кожей.
помимо этого:
- цветокоррекция
-пластика
-частотное разложение
-чистка фона
-водные знаки
-колажи и надписи
Работу выполняю в короткие сроки и уважительно отношусь к клиентам.
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