WEB разработчик

Основной вид деятельности:

Разработка web-сайтов и web-сервисов. Язык php >= 5.4. ООП.

Используемые CMS/CMF (расположены в порядке убывания опыта работы): Joomla, WordPress, Bitrix, Drupal, Yii.

Используемые СУБД (расположены в порядке убывания опыта работы): mysql, postgresql, firebird.

Верстка: html, css, jQuery, JavaScript

WEB-дизайн: минималистичный простой дизайн (не основной вид деятельности), минимальные знания Photoshop и Illustrator.

Администрирование web-серверов:

Преимущественно использую Debian 7,8

Apache 2.2 или Apache 2.4 + MySQL + PHP

nginx + Apache + MySQL + PHP

Настройка https.

Настройка cron, написание bash скриптов, настройка exim (почта).

Настройка автоматических backup'ов.

Настройка средств для коллективной разработки: subversion, git, Redmine. Для организации работы, выполнена настройка сервера Redmine + SVN, есть возможность сдачи в аренду.