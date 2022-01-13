Владимир Мусонов vmusonovvmusonov
Основной вид деятельности:
Разработка web-сайтов и web-сервисов. Язык php >= 5.4. ООП.
Используемые CMS/CMF (расположены в порядке убывания опыта работы): Joomla, WordPress, Bitrix, Drupal, Yii.
Используемые СУБД (расположены в порядке убывания опыта работы): mysql, postgresql, firebird.
Верстка: html, css, jQuery, JavaScript
WEB-дизайн: минималистичный простой дизайн (не основной вид деятельности), минимальные знания Photoshop и Illustrator.
Администрирование web-серверов:
Преимущественно использую Debian 7,8
Apache 2.2 или Apache 2.4 + MySQL + PHP
nginx + Apache + MySQL + PHP
Настройка https.
Настройка cron, написание bash скриптов, настройка exim (почта).
Настройка автоматических backup'ов.
Настройка средств для коллективной разработки: subversion, git, Redmine. Для организации работы, выполнена настройка сервера Redmine + SVN, есть возможность сдачи в аренду.
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