vneciporenko

Копирайтер, переводчик, написание статей, репетитор украинского языка и литературы, СММ

Привет! Хочешь быть уверенным, что твое задание сделают в строк и качественно? Я знаю, есть много исполнителей, которые бросают тебя "один на один", и ты уже более внимательно смотришь на исполнителей.

Не переживай, я знаю как это. Поэтому хочу предложить свою помощь. Я - учитель украинского языка и литературы, а так же, английского языка. У меня есть опыт работы в СММ, копирайтинге, репетиторстве, написанию различных работ и переводе. Исходя из этих фактов, могу сказать, что с текстом дружу, и работу свою люблю. От себя - не люблю, когда вкладываешься в работу, а наемщик пропадает, или когда работу нужно переделывать много раз, так как исполнитель изначально не указал "что именно" хочет видеть.

Если тебя интересует качественное выполнение работы, я с радостью тебе помогу.

Хорошего дня!