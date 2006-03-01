vnmukhin

Владимир vnmukhin

 
39 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Фанат валидной верстки.

Профессиональный опыт

03.2006 - продолжаю работать , Фриланс

Дизайн/мультимедиа/полиграфия

Дизайнер-верстальщик

— Проектирование, разработка, дизайн и вёрстка пользовательских front-end и back-end интерфейсов;

— Разработка js-приложений для пользовательской стороны (AJAX, эффекты);

— Дизайн отдельных элементов пользовательского интерфейса (кнопки, формы, иконки);

— UX аудит, аналитика;

01.2003 - 09.2010 , Компания Строй-снаб.ру

Стройматериалы

Веб-дизайнер

Веб-дизайн, вёрстка

Ключевые навыки

— Хорошие знания в области UX;

— Опыт проектирования UI для различной целевой аудитории;

— Отличные знания продукции компании Adobe® (профессиональный уровень);

— XML, (x)HTML, CSS2.1, CSS3.0;

— JS, JQuery, AJAX-приложения;

— PHP (на уровне редактирования кода), Smarty;

— Глубокие знания CMF Drupal и CMS Wordpress;

— Базовые знания программирования на различных языках, способность в кратчайшие сроки изучить необходимый синтаксис;

Пример работы: разработка и дизайн интерфейса приложения для платформы Android (http://vnmukhin.ru/android/).

PHPJavascriptWordPressAndroidHTMLDrupaljQueryAjax
HTML-верстка
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