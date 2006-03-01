Профессиональный опыт
03.2006 - продолжаю работать , Фриланс
Дизайн/мультимедиа/полиграфия
Дизайнер-верстальщик
— Проектирование, разработка, дизайн и вёрстка пользовательских front-end и back-end интерфейсов;
— Разработка js-приложений для пользовательской стороны (AJAX, эффекты);
— Дизайн отдельных элементов пользовательского интерфейса (кнопки, формы, иконки);
— UX аудит, аналитика;
01.2003 - 09.2010 , Компания Строй-снаб.ру
Стройматериалы
Веб-дизайнер
Веб-дизайн, вёрстка
Ключевые навыки
— Хорошие знания в области UX;
— Опыт проектирования UI для различной целевой аудитории;
— Отличные знания продукции компании Adobe® (профессиональный уровень);
— XML, (x)HTML, CSS2.1, CSS3.0;
— JS, JQuery, AJAX-приложения;
— PHP (на уровне редактирования кода), Smarty;
— Глубокие знания CMF Drupal и CMS Wordpress;
— Базовые знания программирования на различных языках, способность в кратчайшие сроки изучить необходимый синтаксис;
Пример работы: разработка и дизайн интерфейса приложения для платформы Android (http://vnmukhin.ru/android/).