vnnnmalpaz

Беспокоит вопрос праздников

Салон развлечений позволил запустить фантазию и построить семейную сцену.

Мы косвенно ссылаемся на эту традицию в наших иллюстрациях.

Гравюры девятнадцатого века прекрасно показывают непреходящую потребность в театральной пьесе в уединении дома, в повседневном общении с искусством, подражая реальности и очаровывая ее одновременно.

(...) Мы хотели бы, чтобы ваше воображение, дорогие читатели, вдохновленное чтением книги, оживило предметы и подарило душе анимированные куклы, которые вы создаете с помощью палочек, тряпок, пряжи, катушек, бумаги http://fortune-telling.su/gadanie-na-zhelanie-na-igralnyx-kartax.html.

Попробуем разобраться, почему процесс опроса традиционного канона, столь сильного в западной научной литературе и вдохновленного марксистскими, левыми, постмодернистскими, феминистскими, анти-трионационалистскими или антиконсервативными направлениями в литературоведении, не находит большего отклика в Польше.

Ответ на этот вопрос может прийти сразу же, когда мы прочитаем, например, список вопросов о проблеме канона, составленный американским ученым Кэтрин Б.

Стоктон из Университета Юты.

Вот следующие вопросы, кратко обозначенные небольшими сокращениями: Опрос о каноне, безусловно, является творческим и необходимым явлением, потому что только наивный может думать, что традиционный литературный канон существовал веками.

Это было не так, хотя бы потому, что наряду с последующими эпохами было больше работ, которые считались достойными «канонизации».

Однако проблема в том, кто и почему ставит под сомнение, изменяет или сохраняет канон.

«Эссе Ольги Токарчук о Лалке, написанное Болеславом Прусом, подтверждает уникальность автора.» Токарчук, пожалуй, единственный автор своего поколения, который очень конкретно понимает связь с традицией - как духовное сообщество, основанное на вопросах конца XIX и XX веков.

и метафизика, внутренняя свобода личности и истории, но Пруссия - это самое главное, он читает ее медленно, с грацией и верой в силу старого мастера ».

- Гражина Борковска, "Res Publica Nova"