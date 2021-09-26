Качественный UX/UI для сайтов и мобильных приложений

✋ Привет!

Меня зовут Антон, мне 25. Не так давно я получил степень магистра по направлению

Работаю системным и бизнес аналитиком в одном из крупнейшем ритейлере. При этом, параллельно занимаюсь дизайном интерфейсов.

🤝 Почему стоит выбрать меня:

100% гарантия выполненной работы. Для Вас важно не потерять деньги и получить результат, для меня - не потерять репутацию и заработать, поэтому моя задача - выполнить работу. Качественно и в срок.

Для Вас важно не потерять деньги и получить результат, для меня - не потерять репутацию и заработать, поэтому моя задача - выполнить работу. Качественно и в срок. Не понравился результат? Обсудим и изменим. Готов выслушать, обсудить и поправить даже итоговый макет.

Готов выслушать, обсудить и поправить даже итоговый макет. Внезапно появилась идея или необходим статус работы? Я на связи! Не пропадаю при выполнении работы на неизвестное время, а статус вы будете знать всегда.

Не пропадаю при выполнении работы на неизвестное время, а статус вы будете знать всегда. Погружение и анализ. Из-за особенностей своей текущей работы я всегда погружаюсь в сферу и подробно обсуждаю все аспекты.

 Оплата

Оплату принимаю на:

Карту Тинькофф

Карту Альфабанк

Карту Райффайзенбанк

Или готов обсудить другие способы

☎️ Как со мной связаться