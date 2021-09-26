Качественный UX/UI для сайтов и мобильных приложений
✋ Привет!Меня зовут Антон, мне 25. Не так давно я получил степень магистра по направлению "Промышленный дизайн".
Работаю системным и бизнес аналитиком в одном из крупнейшем ритейлере. При этом, параллельно занимаюсь дизайном интерфейсов.
🤝 Почему стоит выбрать меня:
- 100% гарантия выполненной работы. Для Вас важно не потерять деньги и получить результат, для меня - не потерять репутацию и заработать, поэтому моя задача - выполнить работу. Качественно и в срок.
- Не понравился результат? Обсудим и изменим. Готов выслушать, обсудить и поправить даже итоговый макет.
- Внезапно появилась идея или необходим статус работы? Я на связи! Не пропадаю при выполнении работы на неизвестное время, а статус вы будете знать всегда.
- Погружение и анализ. Из-за особенностей своей текущей работы я всегда погружаюсь в сферу и подробно обсуждаю все аспекты.
Оплата
Оплату принимаю на:
- Карту Тинькофф
- Карту Альфабанк
- Карту Райффайзенбанк
- Или готов обсудить другие способы
☎️ Как со мной связаться
- Почта - [email protected]
- Телеграм - @vnuanton
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