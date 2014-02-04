vnuk

Александр Павлюк vnuk

 
39 летУкраина/Бахмут
13 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад

Приветствую, уважаемые заказчики!

Мои услуги:

-Копирайт.

Контактная информация:

Скайп: alex_pavlyuk1

Почта: [email protected]

Отзывы заказчиков
onetopru
Андрей 
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$325
10 баллов
10 лет назад
Копирайтер-контент менеджер
Александр, профессиональный и ответственный человек. Спасибо за работу!
Андрей - адекватный и профессиональный заказчик, с которым приятно было работать.
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