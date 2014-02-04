Приветствую, уважаемые заказчики!
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-Копирайт.
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Отзывы заказчиков
$325
10 баллов
10 лет назад
Александр, профессиональный и ответственный человек. Спасибо за работу!
Ответный отзыв
Андрей - адекватный и профессиональный заказчик, с которым приятно было работать.