Верстальщик (сайт под ключ, HTML, CSS, JS, PHP, MySQL)

Веб-программирование

- Разработка сайта (DLE, Joomla, WordPress и другие CMS)

- Разработка блога - Разработка интернет-магазинов(PrestaShop)

- Разработка форума(PhpBB5, PunBB, Power Board)

- Разработка соц сетей (Social Engine, Vii Engine)

Обслуживание компьютерных систем и сетей

Что я умею: - Разблокировка компьютера

- Переустановка Windows XP/7/8 и другие ОС

- Установка драйверов и полного пакета программ

- Прочистка компьютера от пыли, замена термо-пасты

- Прочистка компьютера от вирусов - Замена деталей

- Настройка интернета, WI-FI, локальных сетей

Ремонт мобильных телефонов

- Замена дисплея

- Замена тачскрина(сенсора)

- Замена панели

- Перепрошивка телефона

- Настройка интернета

Образование

студент Ніжинський Державний Університет імені Миколи Гоголя

- факультет Фізикоматематичний

- кафедра Інформатика

профессиональные навыки и знания: OC Windows XP/7/8, MS Office, Internet – продвинутый пользователь, знания Adobe Photoshop, FileZilla, NotePad++ и другие