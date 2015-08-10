Веб-программирование
- Разработка сайта (DLE, Joomla, WordPress и другие CMS)
- Разработка блога - Разработка интернет-магазинов(PrestaShop)
- Разработка форума(PhpBB5, PunBB, Power Board)
- Разработка соц сетей (Social Engine, Vii Engine)
Обслуживание компьютерных систем и сетей
Что я умею: - Разблокировка компьютера
- Переустановка Windows XP/7/8 и другие ОС
- Установка драйверов и полного пакета программ
- Прочистка компьютера от пыли, замена термо-пасты
- Прочистка компьютера от вирусов - Замена деталей
- Настройка интернета, WI-FI, локальных сетей
Ремонт мобильных телефонов
- Замена дисплея
- Замена тачскрина(сенсора)
- Замена панели
- Перепрошивка телефона
- Настройка интернета
Образование
студент Ніжинський Державний Університет імені Миколи Гоголя
- факультет Фізикоматематичний
- кафедра Інформатика
профессиональные навыки и знания: OC Windows XP/7/8, MS Office, Internet – продвинутый пользователь, знания Adobe Photoshop, FileZilla, NotePad++ и другие