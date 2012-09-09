vodkabears

Качественная кроссбраузерная front-end разработка

Просто вёрстка? Нет, к вашим услугам качественная кроссбраузерная front-end разработка при использовании новейших технологий и стандартов.

Используется: валидная HTML5 вёрстка независимыми блоками, AJAX(по желанию). Про верстку независимыми блоками тут(её использует "Яндекс"): http://vitaly.harisov.name/art icle/independent-blocks.html.

В исключительных случаях возможен graceful degradation.

Разработка для IE6 не производится.