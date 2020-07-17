Верстальщик-дизайнер полиграфии

Я дизайнер-верстальщик с опытом работы более 15 лет в печатных СМИ и типографиях. Люблю создавать красивый и интересный дизайн. Создаю логотипы, визитки, календарики, листовки, бланки, коллажи, рекламные макеты в соответствии с вашими пожеланиями . Также выполняю работу, связанную с текстами - верстка (газеты, книги, журналы, буклеты), сканирование и распознавание, конвертация в разные форматы, написание небольших тематических текстов и пр. Хорошо владею навыками работы в программах MS Office, CorelDRW, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe indesign. Обладаю такими качествами как усидчивость, пунктуальность, внимание к мелочам. На связи могу быть постоянно.